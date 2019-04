Brez Gajserja odprt boj za zmago na drugi dirki sezone DP

V razredu MX open Makolčan na prvi dirki letošnje sezone v Prilipah pri Brežicah ni dopustil nikakršnih presenečenj in z dvojno zmago in izjemno atraktivnimi vožnjami gledalcem ponudil prav to, zaradi česar so prišli.

Drugo preizkušnjo ta konec tedna pa bo Tim Gajser izpustil, kar bo odprlo možnosti za zmago ostalim tekmovalcem. V najožji krog favoritov se tako uvrščata Klemen Gerčar in Peter Irt.

Slednja sta se na stezi že nemalokrat soočila in prav nič drugače ni bilo tudi v Brežicah, kjer pa je moral najmlajši izmed bratov Irt priznati premoč Gerčarju, ki se je tako veselil drugega mesta. Ob odsotnosti Gajserja pa se jima ne ponuja le možnost za posamično zmago, temveč tudi za vodstvo v boju za skupni naslov.

V Stransko vas pri Semiču ne bo najboljšega slovenskega motokrosista. Foto: HRC

V kategoriji MX2 je sezono minuli konec tedna v Brežicah najbolje začel Jan Pancar, ki je z dominantnima vožnjama slavil dvojno zmago. K enakemu rezultatu bo mladi Dolenjec stremel tudi v Semiču, pri čemer pa ga bo najbolj oviral trenutno drugi v skupnem seštevku Luka Milec.

Čeprav se pripravljalno obdobje zaradi poškodbe ni izšlo po njegovih načrtih, je na zahtevni stezi v Prilipah v cilj dvakrat pripeljal kot drugi in pokazal, da bo nanj letos še potrebno računati. Nikola Hranić pa je tisti, ki je uvodno dirko v tej kategoriji končal na najnižji stopnički, a ga v Beli Krajini po vsej verjetnosti ne bo.