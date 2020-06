Imola vse bliže vrnitvi v F1

Po poročanju spletnega portala Motorsport.com je Imola izpolnila vse pogoje za podaljšanje licence, ki bi sicer potekla 17. junija. S tem je dirkališče, ki je bilo del karavane F1 med letoma 1980 in 2006, blizu vrnitvi v koledar F1 za letošnjo sezono.

Še posebej po odpovedi letošnjih dirk v Azerbajdžanu, Singapurju ter na Japonskem, zaradi česar se je v koledarju sprostilo nekaj mest za evropska dirkališča, ki so že izrazila zanimanje za organizacijo dirk v letu 2020.

"Vsi upamo, da se bodo z moštvenim pristopom in sodelovanjem vseh deležnikov naše sanje uresničile," je ob podaljšanju licence dejal direktor dirkališča Uberto Selvatico Estense. Dodal je, da so izpolnili vse standarde Fie in da so pripravljeni na organizacijo VN.

Logični datum je 13. december

Vodstvo F1 je po navedbah Motorsport.com morebitnim novim stezam v koledarju za letošnjo sezoni naložila precej manjše plačilo kotizacij, kar bi lahko italijanska, Mugello in Imolo, ter nemški Hockenheim in portugalski Portimao spodbudilo k organizaciji VN po koncu prvotnega seznama osmih dirk v Evropi, ko bo na sporedu VN Italije v Monzi 6. septembra.

Pred 26 leti je v Imoli izgubil življenje Brazilec Ayrton Senna. Foto: Reuters

Logični datum je 13. september, a bi lahko prišlo do zamika, saj je v istem koncu tedna v isti regiji predvidena tudi dirka za VN Emilije Romanje v Misanu v motociklistični seriji motoGP.

Avtodrom Enza in Dina Ferrarija v Imoli bo sicer za večno v zgodovino dirkanja zapisan s črnimi črkami, saj sta leta 1994 v istem koncu tedna tragično življenji izgubila Brazilec Ayrton Senna in Avstrijec Roland Ratzenberger.