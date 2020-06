VN Azerbajdžana, Singapurja in Japonske v F1 odpovedane

Vodstvo formule ena je potrdilo, da so velike nagrade Azerbajdžana, Singapurja in Japonske dokončno odpovedane. V Azerbajdžanu bi morala biti tekma 7. junija in je bila že prej prestavljena na ta termin, v Singapurju 20. septembra, na Japonskem pa 11. oktobra. Eden od razlogov so negotova potovanja in težave pri pridobivanju sponzorjev.