Hamilton najhitrejši v Bahrajnu

Britanec Lewis Hamilton je ugnal svojega moštvenega kolega Valtterija Bottasa iz Finske za 0,449 sekunde, na progi Sakhir je bil tretji Sergio Perez (Racing Point).

FP1 CLASSIFICATION



Lots of laps in first practice, with the Mercedes duo at the top! Now we await sundown in Bahrain ✨🌛#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/hOpDNekuT5