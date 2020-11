Hamilton vendarle ne zmaga vedno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hamilton, ki si je pred kratkim predčasno zagotovil že sedmi naslov svetovnega prvaka formule 1, s čimer se je izenačil z Michaelom Schumacherjem, je želel pravno zaščititi svoje ime oziroma priimek kot blagovno znamko.

Toda z zahtevo pri uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) ni bil uspešen. Načrte mu je prekrižal proizvajalec ur Swatch oziroma podjetje Hamilton, ki je del skupine švicarskega giganta.

Urad je namreč po večletnem pravdanju presodil, da lahko nekdo ime kot blagovno znamko zaščiti le, če pri tem ni nihče oškodovan, kar pa bi se lahko zgodilo v tem primeru, če bi zvezdnik formule 1 uveljavljal ekskluzivno pravico do imena Hamilton.

Po poročanju časnika Daily Mail je poskušal dirkač preprečiti podjetju, da bi prodajalo svoje izdelke pod blagovno znamko Hamilton International. Urad je presodil, da podjetje proizvajalca ur Hamilton, ker uporablja samo naziv Hamilton, ne pa celotne besedne zveze Lewis Hamilton, s tem ne posega na konkurenčno področje dirkača Hamiltona.

Eden od argumentov dirkača je bil, da podjetje Hamilton do zdaj naj ne bi uporabljalo imena v komercialne namene, a je sodišče ugotovilo, da je podjetje, ki je bilo v ZDA ustanovljeno leta 1892, od leta 1974 pa je pod okriljem Swatcha, to počelo še pred njegovim rojstvom. Med drugim so pri urarskem Hamiltonu dokazali, da je njihov izdelek nosil tudi Elvis Presley.

Po finančni plati bo sicer sodni poraz za dirkača Hamiltona, enega najbolje plačanih športnikov na svetu, malenkost: plačati bo moral 893 funtov (tisoč evrov) sodnih stroškov nasprotni strani.