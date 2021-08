Gajser šesti v Belgiji

Gajser je bil najhitrejši v kvalifikacijah, kjer je ugnal tudi Nizozemca Jeffreyja Herlingsa. Ta se je, potem ko je zaradi poškodbe izpustil prejšnjo dirko, spet vrnil v karavano.

V prvi vožnji je Gajser začel na šestem mestu, potem pa v drugem krogu padel in se moral prebijati naprej s 13. mesta, imel pa je tudi težave z vidljivostjo oziroma zaščitnimi očali. Na koncu je na težkem terenu, med dirko pa je dirkače zmotila še ploha, iztržil sedmo mesto. Zmagal je Herlings pred Febvrejem in Italijanom Antoniem Cairolijem.

Druga vožnja se je razpletla s četrtim mestom za Gajserja, ki pa je sredi preizkušnje naredil še eno napako in padel, a se je hitro pobral in nadaljeval. Težave pa je imel tokrat tudi Herlings, saj je po padcu kmalu po startu zdrsnil povsem v ozadje, vseeno pa se mu je do konca uspelo prebiti do petega mesta. V tej vožnji je zmagal Febvre pred Latvijcem Paulsom Jonassom in Špancem Jorgejem Pradom.

Skupno je na dirki slavil Febvre pred Herlingsom in Jonassom.

V SP je Gajser ubranil prvo mesto, a ima zdaj le še pet točk naskoka (226-221) pred Febvrejem. Tretji je Cairoli z 217.

V šibkejšem razredu MX2 je slavil Belgijec Jago Geerts pred Nizozemcem Kayem de Wolfom in Francozom Maximom Renauxom. Slovenski dirkač Jan Pancar je bil na koncu 20., potem ko je v prvi vožnji ostal brez točk na 22. mestu, v drugi pa je dobil dve za 19. Skupno vodi Renaux z 221 točkami, Pancar je 19. z 42.

Naslednja dirka bo naslednji konec tedna v latvijskem Kegumsu.