Verstappen na kvalifikacijah šokiral vse, še samega sebe

Pričakovali smo dvoboj McLarna in Ferrarija, a so kvalifikacije pred nedeljsko VN Katarja vse obrnile na glavo. Prvo štartno vrsto sta si pridirkala Max Verstappen (Red Bull) in George Russell (Mercedes). Novi/stari svetovni prvak je bil samo tri ure pred na šprinterski dirki nezadovoljen z dirkalnikom in samo osmi.

V prvem delu kvalifikacij je bil najhitrejši George Russell (Mercedes), se je pa vendarle v drugi del prebil Sergio Perez (Red Bull). Bil je celo osmi. Še več: tako zelo kritizirani Mehičan se je prebil tudi iz drugega v finalni del kvalifikacij, kot 10. Razlike so bile v drugem delu izredno majhne, saj je bila prva deseterica v vsega sedmih desetinkah. Najhitrejši krog je odpeljal novopečeni štirikratni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull).

In že prva dva dela kvalifikacij sta nakazala presenečenje. Prav Verstappen in Russell sta bila najhitrejša tudi v odločilnem delu. Ločilu ju je samo 55 tisočink, že tretji Lando Norris in četrti Oscar Piastri (oba McLaren) sta zaostala četrt sekunde. Za Nizozemca je to 41. "pole position" v formuli 1 in prvi po VN Avstrije, torej po enajstih kvalifikacijah. Samo zahvalil se je lahko ekipi, da je v vsega treh urah z nastavitvami povsem spremenila vodljivost dirkalnika.

Charles Leclerc in Carlos Sainz, ki skušata Ferrariju pridirkati konstruktorsko lovoriko, bosta predzadnjo dirko sezone začela iz petega oziroma sedmega mesta. Za vodilnim McLarnom ekipa iz Maranella zaostaja 30 točk. McLaren je lahko prvič po 25 letih konstruktorski prvak že po nedeljski VN Katarja, če bo imel 45 točk prednosti.

VN Katarja, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:20,520

2. George Russell (Mercedes) +0,055

3. Lando Norris (McLaren) +0,252

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,309

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,332

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,491

7. Carlos Sainz (Ferrari) +0,521

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,731

9. Sergio Perez (Red Bull) +0,905

10. Kevin Magnuissen (Haas) +0,980



11. Pierre Gasly (Alpine)

12. Guanju Džov (Sauber)

13. Valtteri Bottas (Sauber)

14. Juki Cunoda (RB)

15. Lance Stroll (Aston Martin)



16. Alex Albon (Williams)

17. Liam Lawson (RB)

18. Nico Hülkenberg (Haas)

19. Franco Colapinto (Williams)

20. Esteban Ocon (Alpine)

Tri ure pred kvalifikacijami so odpeljali šprintersko dirko, ki jo je zaznamovala dvojna zmaga McLarna. Je pa Norris, ki je vodil od štarta, tik pred ciljno črto zmago podaril Piastriju. Verstappen je bil samo osmi. Svetovni prvak je povedal, je bil njegov Red Bull nevozen, kot da bi šlo za reli dirkalnik in ne formulo. Glavna dirka predzadnje velike nagrade letošnjega prvenstva bo v nedeljo ob 17. uri po srednjeevropskem času.

Sezona se bo teden pozneje končala z VN Abu Dabija.