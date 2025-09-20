Formula 1 v Bakuju vsaj do 2030

Dirke formule 1 bodo v Azerbajdžanu, kjer karavana gostuje ta konec tedna, vsaj še do leta 2030, je danes sporočilo vodstvo tekmovanja.

Sedanjo pogodbo so danes ob robu dogajanja v azerbajdžanski prestolnici predčasno podaljšali še za štiri leta, tako da bo v koledarju dirka za VN Azerbajdžana v Bakuju na sporedu vsaj še do leta 2030.

Doslej so izvedli osem dirk na tem mestnem dirkališču, ki velja za eno najbolj zahtevnih v koledarju formule 1. Na njem je zmagalo sedem različnih dirkačev. Prvo zmago je dosegel Nemec Nico Rosberg, dvakrat je zmagal Mehičan Sergio Perez.

"Neverjetna energija je v Bakuju. Odkar smo leta 2016 prvič prišli sem, vedno doživimo prisrčen sprejem. Dirkališče je nekaj posebnega, tehnično zahtevno, ima dolge ravnine ob obali in osupljiv del v starem mestnem jedru. Podaljšanje je znak dobrega sodelovanja z azerbajdžansko vlado in promotorji dirke, z njim bomo tlakovali še bolj vznemirljivo prihodnost," je ob podaljšanju sodelovanja dejal direktor formule 1 Stefano Domenicali.