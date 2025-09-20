Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., Na. R.

Sobota,
20. 9. 2025,
15.40

prometna nesreča promet

Sobota, 20. 9. 2025, 15.40

8 minut

Po štajerki le po odstavnem pasu, zastoj ostaja

zastoj | Po prometni nesreči je nastal daljši zastoj, zato so svetovali obvoz po regionalni cesti. | Foto Prometno-informacijski center

Po prometni nesreči je nastal daljši zastoj, zato so svetovali obvoz po regionalni cesti.

Foto: Prometno-informacijski center

Zaradi prometne nesreče je bila zaprta štajerska avtocesta med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, je poročal prometnoinformacijski center. Med Krtino in Domžalami sedaj promet poteka po odstavnem pasu. Še vedno pa je zastoj.

Zastoji nastajajo še na ljubljanski severni obvoznici med Jaršami in Tomačevim proti Kosezam in na primorski avtocesti pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Tam je zastoj tovornih vozil, ki stojijo na voznem pasu.

Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj vozil dolg dva kilometra, zaradi kontrole prometa na avstrijski strani predor občasno zapirajo. Za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Jesenice vzhod.

Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na razcepu Slivnica proti Mariboru.

Zastoj je tudi na cesti Lesce–Bled.

