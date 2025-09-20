Ob Dnevu slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra, bo Društvo športnih odvetnikov Slovenije izvedlo posebno pobudo. Nekateri člani društva bodo ta dan športnikom, trenerjem, športnim delavcem in drugim deležnikom v športni industriji nudili brezplačne pravne nasvete.

Športna industrija sodi med najhitreje rastoče na svetu, hkrati pa je izjemno dinamična. Pravila se nenehno spreminjajo – tako na nacionalni kot na mednarodni ravni. Zato je za športnike in organizacije ključnega pomena, da poznajo svoja pravila in obveznosti ter da medsebojne odnose urejajo zakonito in transparentno.

V praksi se prepogosto dogaja, da športniki zaradi nepoznavanja zakonodaje ali prenagljenih odločitev zaidejo v slepo ulico, kar lahko resno ogrozi njihovo kariero – včasih celo pomeni njen konec. Pobuda društva je zato namenjena povečanju ozaveščenosti in zaščiti športnikov pred nepotrebnimi tveganji.

Sporočilo športnim organizacijam

Pobuda opozarja tudi na širšo odgovornost športnih organizacij. Njihovo delovanje mora biti skladno z zakonodajo, hkrati pa mora odražati poslanstvo, ki ga nosijo zagotavljanje integritete športa, varovanje športnikov, spodbujanje poštenosti in transparentnosti.

Aktivna vloga društva

Z brezplačnimi pravnimi nasveti želi Društvo športnih odvetnikov Slovenije aktivno prispevati k razvoju športa in športnega prava pri nas. Več informacij o projektu je dostopnih na tej strani društva.