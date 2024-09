Mladič z dvema zmagama, za njim pa prvaka s 166

Ob 14. uri se začne 62 krogov in nekaj več kot 300 kilometrov dolga velika nagarada Singapurja, že 18. dirka letošnjega svetovnega prvenstva formule 1. Bitka za prvaka je vse bolj zanimiva, saj se prednost Maxa Verstappna na zadnjih dirkah manjša. Je na drugem štartnem mestu, njegova glavna izzivalca pa na prvem Lando Norris in šele na devetem Charles Leclerc.

Lando Norris je šestič v formuli 1 na prvem štartnem položaju, s katerega bo skušal doseči svojo tretjo zmago. Pa niti ni odpeljal popolnega kvalifikacijskega kroga. "A je bilo dovolj za 'pole'. Že celoten konec tedna je občutek v dirkalniku dober. Sem samozavesten." Za McLaren je to prvi "pole position" na uličnem dirkališču v Singapurju po 12 letih. Če ima 24-letni Anglež le dve zmagi, pa jih imata dirkača za njim na štartu skupaj kar 166. Pa še 10 svetovnih lovorik! Gotovo pritisk nanj, ko vemo, da ima že tako ali tako težave s speljevanjem s štarta.

The 2024 Singapore Grand Prix starting grid 👀



Don't miss this one, anything could happen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/SveK7DDH55 — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Ob mladem Angležu je v prvi štartni vrsti Max Verstappen (Red Bull). Čeprav je še vedno prepričljivo vodilni v skupnem seštevku sezone (59 točk pred Norrisom), pa je Verstappen na zadnjih sedmih dirkah šele drugič v prvi vrsti. "Imamo možnosti," je dejal po kvalifikacijah, potem ko je bil v petek po treningih precej zaskrbljen. Iz druge vrste bosta skušala presenetiti Lewis Hamilton in George Russell (oba Mercedes). Sedemkratni svetovni prvak je v petek govoril, da so kar nekoliko izgubljeni, v soboto pa: "Kar naenkrat je dirkalnik oživel na kvalifikacijah in to prvič po dolgem času."

Charles Leclerc je na VN Singapurja pred velikim izzivom. Foto: Guliverimage V drugo smer pa se je na kvalifikacijah obrnilo Ferrariju, saj se je po treningih zdelo, da bo poskočni konjič prvi izzivalec McLarna. Charles Leclerc je bil na prejšnjih dveh dirkah drugi in prvi, zdaj je šele na devetem štartnem mestu. Edini hiter krog so mu brisali, ker je prevozil meje steze. Razlog pa prehladne gume. Morda je bil to razlog tudi za nesrečo Carlosa Sainza, ki bo na 10. štartnem mestu. Precej premešan štartni vrstni red –nenazadnje Sergio Perez (Red Bull) je na 13. mestu – je samo še večje zagotovilo za novo dramatično dirko.