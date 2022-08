Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Formula 1 se umika iz Rusije, tiskovna agencija Tass danes povzema izjavo direktorja te organizacije Stefana Domenicalija za Sky Sports. Razlog je kot v večini drugih športnih suspenzov in prepovedi vojaška agresija Rusije na sosedo Ukrajino.

"Vedno rečem nikoli ne reci nikoli, a v tem primeru lahko obljubim, da ne bo nikakršnih pogajanj. Tam dirk ne bo več," mediji povzemajo Stefana Domenicalija.

Formula 1 je serijo tekmovanj v Rusiji začela leta 2014 v olimpijskem Sočiju. Že v prihodnjem letu pa so tamkajšnji prireditelji načrtovali selitev velike nagrade Rusije v St. Peterburg. Pogodba med ruskimi organizatorji in Formulo 1 je sicer sklenjena do leta 2025, a zaradi že omenjene vojne tekmovanj v Rusiji ne bo več veljala.