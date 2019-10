Finec Valterri Bottas do tretje zmage v sezoni

Dirkača ferrarija sta si v kvalifikacijah, ki so zaradi tajfuna Hagibis potekale zgolj štiri ure pred samo dirko, privozila prvo startno vrsto, a potem dobro izhodišče zapravila že takoj na startu. S tretjega mesta se je na prvo prebil Bottas, ki je vodstvo sicer vmes predal, a se potem znova prebil na prvo mesto in si na koncu zagotovil šesto zmago v karieri.

V letošnji sezoni je Bottas zmagal na uvodu sezone v Avstraliji in na četrti dirki v Azerbajdžanu.

"Vesel sem, zelo vesel. Startati kot tretji ni lahko. Res sem dobro startal in se uspel prebiti v vodstvo. Bil sem hiter in lahko sem nadziral potek," je takoj po dirki povedal Bottas.

Sebastian Vettel Foto: Reuters

Vettel na startu naredil napako

Zmagovalec kvalifikacij Vettel znova ni dobro startal, bil je celo pod drobnogledom komisarjev zaradi prehitrega starta, a se je izognil kazni, ker naj bi kljub prehitremu startu potem zaviral in znova stopil na plin. V zadnjem delu dirke mu je za vratnik dihal Hamilton, vodilni dirkač v skupnem seštevku, a je Nemec uspel ostati pred njim.

"Na startu sem naredil napako. Tam sem potem izgubil hitrost. Mercedes je bil hitrejši kot mi, močno sem se moral boriti, da sem ostal drugi," je o startu in sami dirki dejal Vettel.

Vettel, ki je ves čas dirkal v sendviču med mercedesoma, je prvi strateški postanek naredil v 17. krogu, ko so mu mehaniki na avto namestili mehke gume. V bokse je zapeljal tudi Bottas in vodstvo je prevzel Hamilton. Pri svetovnem prvaku so sprva načrtovali le en postanek, a je zaradi obrabljenih gum moral prvič v bokse že v 22. krogu in po postanku je bil znova tretji.

Vettel je odšel na drugo menjavo pnevmatik v 32. krogu, Bottas pa pet krogov za njim, tako da se je Hamilton ponovno znašel v vodstvu, ki pa ga je dokončno izgubil po drugem postanku v 43. krogu.

Charles Leclerc tekmo končal na 6. mestu

Vettlov moštveni kolega Monačan Charles Leclerc pa je kmalu po startu trčil v Nizozemca Maxa Verstappna (Red Bull). Oba sta nadaljevala z dirko, Verstappen na 16. in Leclerc na 18. mestu, a je Nizozemec na koncu v 15. krogu odstopil, Monačan pa je dirko končal na šestem mestu.

Do konca sezone so še štiri dirke, prihodnja bo 27. oktobra v Mehiki, se pa pri mercedesu danes že veselijo šestega zaporednega konstruktorskega naslova.