Ferrarija s prve vrste, Mercedesa z druge

Nemški dirkač Sebastian Vettel v Ferrariju je v kvalifikacijah za današnjo dirko formule 1 v japonski Suzuki prišel do prvega startnega mesta. Njegov moštveni kolega Monačan Charles Leclerc je bil drugi, pred obema dirkačema mercedesa, Fincem Valtterija Bottasa in Britancem Lewisom Hamiltonom, vodilnim v skupnem seštevku.

Kvalifikacije so potekale le štiri ure pred dirko za veliko nagrado Japonske, potem ko so organizatorji morali te zaradi slabega vremena, ki ga je prinesel tajfun Hagibis, prestaviti s sobote. Najmočnejši tajfun na Japonskem v zadnjih desetletjih je kopno dosegel včeraj, pri tem pa povzročil najmanj 14 smrtnih žrtev in ogromno materialne škode, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Suzuki je bilo v jutranjih urah v nedeljo po lokalnem času še precej vetrovno a vedro, tako da so organizatorji dirkače lahko spustili na stezo. Najbolje se je med sunki vetra znašel Vettel, ki mu je ob koncu kvalifikacij uspel izjemen krog. Leclerca je tako prehitel za skoraj dve desetinski sekunde.

Mercedesova dirkača, ki sta sicer beležila najboljše čase v prvem delu kvalifikacij in pred tem v dveh prostih treningih v petek, sta morala priznati premoč. "Prvo startno mesto je bilo izven dosega, Sebastian je enostavno bil prehiter," je dejal Leclerc.

Dirka se bo začela ob 7.10 po sreednjeevropskem času.