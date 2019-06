Ferrari se je pritožil na kazen Vettla #video

V 48. krogu je Vettel zapeljal s steze na travo, pri vračanju na stezo pa zaprl pot Hamiltonu, ki je takrat vozil tik za njim. Vodstvo dirke je ocenilo, da je šlo za oviranje in je Vettlu deset krogov pozneje prisodilo kazen. Britanec, ki je ob spornem dogodku zaviral in zavil, je nato do konca velike nagrade ves čas vozil manj kot pet sekund za njim in si zagotovil peto letošnjo zmago in skupno 78. v karieri.

"V tem trenutku smo, kot moštvo v celoti, seveda zelo razočarani. Mislim, da Seb ni mogel ravnati drugače, kot je. Prav zato smo se pritožili na odločitev vodstva tekmovanja," je v uradni izjavi dejal vodja moštva Ferrari Mattia Binotto.

Vettel: Kam pa naj bi šel?

"Kam pa naj bi šel? Res so nam dobesedno ukradli zmago," je protestiral Vettel, ki je po dirki avto odpeljal v moštveno garažo in ni bil na voljo za intervjuje takoj po tekmi. Ekipi pa ga je vendarle uspelo prepričati, da se je vrnil na oder, kjer so razglasili najboljše tri VN. Ko je šel v prostor, kjer so parkirana vozila, pa je zamenjal tablo s številko ena izpred Hamiltonovega Mercedesa z dvojko in enico postavil na mesto, kjer je bil prazen prostor za njegov bolid.

Navijači Ferrarija so nato besno protestirali in bili jezni na Hamiltona na zmagovalnem odru, pa jim je Vettel dejal: "Ne žvižgajte Lewisu, to delajte zaradi same odločitve, ne zaradi njega."