Burna dirka: Vettel prvi v cilju, a zmaga in izenačenje s Schumijem Hamiltonu

Odločilni trenutek dirke je bil 48. krog, ko je Vettel zapeljal s steze na travo, pri vračanju na stezo pa zaprl pot Hamiltonu, ki je takrat vozil tik za njim. Vodstvo dirke je ocenilo, da je šlo za oviranje, Nemcu deset krogov pozneje prisodilo kazen, Hamilton pa je do konca preizkušnje brez težav ostal manj kot pet sekund za njim in si tako zagotovil peto letošnjo zmago in skupno 78. v karieri.

LAP 58/70:



Sebastian Vettel has been handed a 5-second penalty for the incident with Lewis Hamilton on Lap 48 #CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/6EPqCkqakY — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Zmaga je pripadla Lewisu Hamiltonu, ki se je naposlušal žvižgov. Foto: Getty Images

Hamilton deležen žvižgov

Čeprav je bila kanadska preizkušnja, tokrat je bila na otoškem prizorišču Notre-Dame na sporedu že jubilejna 40. dirka za VN Kanade, zanimiva in je ponudila precej pestrega dogajanja, pa bo ostala v spominu predvsem zaradi tega dogodka. Tudi Vettlova reakcija je zasenčila vse, zmagovalec Hamilton pa je ostal z morda nekoliko neprijetnim občutkom in je dajal vtis, da bi morda raje videl, da ne bi slavil na tak način.

A na stezi je bil do trenutka v 48. krogu Vettel vendarle boljši. Nemec je že na treningih in v kvalifikacijah pokazal, da bi lahko prekinil vladavino Mercedesa v tej sezoni. Dosegel je "pole position", ki ga je nato tudi izkoristil, toda Hamilton je bil blizu.

Tako blizu, da bi bila za oba skorajda usodna napaka Nemca, ki je v 48. krogu v hitrem dvojnem zavoju najprej zapeljal čez robnik, potem ga je odnesli levo na travo, ko pa se je vrnil na asfalt, je Hamiltona, ki je medtem prišel skorajda vzporedno z njim, stisnil ob zid. Za trenutek se je zdelo, da bosta trčila, a sta ostala na stezi, Hamilton je popustil, Vettel je ostal prvi.

Ne za dolgo, saj je deset krogov pozneje zvedel slabo novico. "Nič nisem mogel, nikamor nisem mogel iti, sploh pa ga nisem videl," se je Nemec po radijski zvezi pritožil ekipi, ko so mu iz boksov sporočili, da prednost 2,5 sekunde iz 58. kroga ne bo dovolj za zmago.

Hamilton seveda ni poskušal s kakšnim napadom, ampak je le skrbel, da je bil v vidnem polju tekmeca pred sabo. Ta je vozil hitro, toda hitro je bilo tudi jasno, da prednost ne bo narasla na več kot pet sekund.

Odločitev vodstva dirke je imela posledice na Vettlovo vedenje po dirki. Besen kot ris je takoj zapustil ciljni prostor in odvihral do garaže ter se izognil sicer obveznemu pogovoru za prve tri po dirki.

Ko se je čez nekaj minut vrnil, so navijači morda pričakovali, da se je nekoliko pomiril in da bo opravil običajne obveznosti. A jih ni, še vedno vidno jezen je le prišel do Hamiltonovega dirkalnika, pred katerega so postavili tablo s številko 1, jo umaknil in predenj postavil dvojko, potem pa brez besed odvihral na podelitev. Tudi v prostoru za dirkače pred podelitvijo ni spregovoril niti besede, prav tako pa ne na zmagovalnem odru ...

Izenačil se je s Schumacherjem

Vettel je tako ostal brez prve letošnje zmage in prve, ki se mu je nasmihala po sušnih 287 dneh, Hamilton je zdaj pri številki pet, Mercedes pa pri razmerju 7-7 med dirkami in zmagami, dve ima še Finec Valtteri Bottas.

"Seveda si ne želiš zmagati na takšen način. A do konca sem dal vse od sebe. Prisilil sem ga v napako, zapeljal je na travo. Ni bilo druge možnosti, kot da se umaknem, da bi preprečil nesrečo," pa je dogajanje na kratko ocenil Britanec. Z zmago je zdaj pri številki sedem na kanadskem prizorišču, s čimer se je izenačil z Michaelom Schumacherjem.

Hamilton še povečal naskok

Drugi udeleženci dirke so ostali v senci burnega dogajanja, do točk pa so poleg Bottasa, ki je bil tik pod stopničkami, privozili še Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), Renaultova dirkača Avstralec Daniel Ricciardo in Nemec Nico Hülkenberg, Francoz Pierre Gasly (Red Bull), domačin Lance Stroll (Racing Point) in Rus Danil Kvjat (Toro Rosso).

Skupno je po današnji zmagi Hamilton še povečal naskok, zdaj ima 162 točk, na drugem mestu pa je njegov moštveni sotekmovalec Valtteri Bottas, ki je bil v Kanadi četrti.

Sezona se bo nadaljevala čez 14 dni z dirko v Franciji.

RACE CLASSIFICATION



💪 Hamilton clinches his seventh win in Canada

🏆 Ferrari's first double-podium of 2019

✌️ Renault take double points#CanadianGP 🇨🇦 #F1 pic.twitter.com/mvtcJqH3GK — Formula 1 (@F1) June 9, 2019

Izidi (70 krogov, 305,270 km): 1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 1:29:07,084

(povp. hitrost: 205,800 km/h)

2. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) + 3,658

3. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 4,696

4. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 51,043

5. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 57,655

6. Daniel Ricciardo (Avs/Renault) 1 krog

7. Nico Hülkenberg (Nem/Renault) 1 krog

8. Pierre Gasly (Fra/Red Bull) 1 krog

9. Lance Stroll (Kan/Racing Point 1 krog

10. Danil Kvjat (Rus/Toro Rosso) 1 krog

...

- najhitrejši krog: Valtteri Bottas (Fin/Mercedes); 69./1:13,078 SP skupno (7): - dirkači:

1. Lewis Hamilton (VBr/Mercedes) 162

2. Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 133

3. Sebastian Vettel (Nem/Ferrari) 100

4. Max Verstappen (Niz/Red Bull) 88

5. Charles Leclerc (Mon/Ferrari) 72

6. Pierre Gasly (Fra/Red Bull) 36

7. Carlos Sainz ml. (Špa/McLaren) 18

8. Daniel Ricciardo (Avs/Renault) 16

9. Kevin Magnussen (Dan/Haas) 14

10. Sergio Perez (Meh/Racing Point) 13

... - konstruktorji:

1. Mercedes 295

2. Ferrari 172

3. Red Bull 124

4. McLaren 30

5. Renault 28

6. Racing Point 19

7. Toro Rosso 17

8. Haas 16

9. Alfa Romeo 13

