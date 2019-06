Mercedesa najhitrejša v uvodu Kanade

Tretje mesto je osvojil voznik Ferrarija Monačan Charles Leclerc, četrto Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom in šele peto drugi Ferrarijev voznik Nemec Sebastian Vettel. Takoj za njim je v cilj prišel legendarni Finec Kimi Räikönen iz moštva Alfa Romeo.

Räikkönenov moštveni kolega Antonio Giovinazzi je treščil v zaščitno ogrado:

