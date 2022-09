Na znameniti Cukarci okronali Petra Irta

Člani AMD Šentvid pri Stični so na znameniti progi Cukarca pripravili zadnjo dirko odprtega državnega prvenstva Slovenije v motokrosu, po kateri so znani tudi vsi prvaki. V elitnem razredu Open je naslov osvojil Peter Irt, zmago si je zagotovil že pred zadnjo tekmo sezone, ki je bila njegova zadnja. Na zadnji dirki je sicer zmagal Jan Pancar.

Dirkači v najmočnejših kategorijah MX2 in Open so startali skupaj. Dirke razreda Open se je udeležil tudi Jan Pancar, domačin, ki je letos v skupnem seštevku svetovnega prvenstva razreda z lastnim moštvom osvojil 11. mesto.

Peter Irt si je že pred zadnjo preizkušnjo sezone zagotovil naslov državnega prvenstva, vseeno pa se je želel na zadnji dirki v karieri dostojno posloviti od tekmovalnega motokrosa. Startal je zelo dobro, nato pa ga je Pancar kmalu prehitel in suvereno obdržal vodstvo do konca vožnje.

Tretje mesto prve vožnje je pripadlo Mihi Bubniču. Popolnoma enak vrstni red je bil nato tudi v drugi vožnji oziroma na odru za zmagovalce. V skupnem seštevku je ob prvaku Irtu drugi Pancar, tretji pa Bubnič.

Milcu se tokrat ni izšlo po željah

Tudi v razredu MX2 je bil zmagovalec letošnjega prvenstva znan že pred zadnjo preizkušnjo. Luka Milec je na preteklih petih dirkah vknjižil maksimalno število točk in je na progo Cukarca prišel neporažen.

A tokrat se mu ni izšlo po željah in je prvo vožnjo zaradi slabega počutja predčasno končal, v drugi pa sploh ni startal. Prvo je sicer dobil Jaka Peklaj pred Galom Hauptmanom, tretji pa je bil Gašper Polajžer. V drugi vožnji sta prva iz prve vožnje zamenjala mesti. Zmagal je Hauptman pred Peklajem, tretji pa je bil Denis Jakša.

Na najvišji stopnički za zmagovalce je na koncu stal Hauptman, z enakim številom točk je bil drugi Peklaj, tretjega mesta pa se je veselil Jakša. Hauptmanu je v skupnem seštevku državnega prvenstva pripadlo drugo mesto, tretje pa Jakši.

Oven zmagal z maksimalnim izkupičkom

Razred MX125 je postregel z zanimivimi boji. Vodilni v skupnem seštevku Žan Oven je je dobro unovčil poznavanje domače proge, takoj po startu prve vožnje prevzel vodstvo in ga ni več izpustil iz rok vse do cilja. Večino časa je na drugem mestu vozil Tilen Demšič, vendar ga je nekaj krogov pred koncem prehitel Nik Podobnik, ki si je tako privozil drugo mesto. V drugo pa je Demšič odlično startal in prevzel vodstvo, a ga je v nadaljevanju prehitel Oven, ki je zmagal z maksimalnim izkupičkom točk in postal tudi državni prvak. Skupno v prvenstvu je bil drugi Demšič, tretji pa Podobnik.

Sezona državnega prvenstva je končana, zato pa sta na sporedu še dve preizkušnji, ki bosta šteli za pokalno prvenstvo Slovenije. Prva bo v soboto, 24. septembra, na progi v Škednju, druga pa v nedeljo, 9. oktobra, na progi v Mačkovcih, so sporočili iz AMZS.