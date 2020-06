Dixon zmagovalec uvodne dirke serije Indy

Medtem ko bodo dirkači v formuli 1 čakali do 5. julija, ko se bo zaradi novega koronavirusa okrnjena in spremenjena sezona začela v avstrijskem Spielbergu, so v severnoameriški različici tekmovanja že izvedli prvo preizkušnjo. Uvodno dirko sezone serije Indy je v Fort Worthu v Teksasu dobil Novozelandec Scott Dixon.

Preizkušnja v Teksasu je bila prva v tem avtomobilskem športu po osmih mesecih, saj je na letošnjo sezono zelo vplivala pandemija novega koronavirusa. Koledar tekmovanja je krajši, med žrtvami pandemije je bila tudi slovita preizkušnja 500 milj Indianapolisa, ki pa je niso odpovedali, ampak prvič v zgodovini z majskega termina prestavili na avgust. Dixon je v Fort Worthu na nočni preizkušnji na ovalu ugnal Francoza Simona Pagenauda, tretji je bil aktualni prvak Američan Josef Newgarden.

"Čudni časi so, a bilo je super. Kar čutil sem vso moč zunaj, čeprav ni bilo gledalcev. Žal mi je, da ni nikogar, ki bi lahko slavil z mano," je dobre in slabe plati dirkanja v novih razmerah opisal zmagovalec. Dirka je namreč zaradi strogih varnostnih ukrepov potekala brez gledalcev. "Težko povem, kako vesel sem, da smo se končno vrnili. Za veliko ljudi so bili časi izjemno težki, lahko sem srečen, da počnem tisto, kar me veseli. Hvala vsem v karavani, v tej sezoni je veliko izzivov," je še dodal zmagovalec.

Preizkušnja v Teksasu je bila prva v tem avtomobilskem športu po osmih mesecih. Foto: Getty Images

Prilagojena pravila

Zaradi pandemije in njenih posledic so prilagodili tudi nekatera druga pravila. Tako so treninge, kvalifikacije in dirko z 200 krogi na 2,4-kilometrskem ovalu izvedli v enem dnevu. Ob prihodu na dirkališče so vsem izmerili telesno temperaturo, člani ekip so morali nositi zaščitne maske, omejili so število tistih, ki imajo vstop v bokse.

Za Dixona je bila današnja zmaga 47. v karieri. Z njo je petkratni prvak serije Indy - nazadnje je bil končni zmagovalec v sezoni 2018 - tudi že dosegel vsaj eno zmago že v svoji 18. sezoni. Njegov neprekinjen niz vsaj ene zmage v sezoni pa je zdaj dolg 16 let, od leta 2005. Sezona se bo nadaljevala šele naslednji mesec, druga dirka bo na sporedu 4. julija v Indianapolisu, a ne na klasičnem ovalu, temveč na dirkališču, ki vključuje tudi notranji del steze.

