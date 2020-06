Letos brez vrnitve relija na Novo Zelandijo

"Organizatorji relija po Novi Zelandiji so danes potrdili, da relija svetovnega prvenstva, ki bi moral biti septembra v Aucklandu, ne bo. Razlog so izzivi, ki jih je prinesla pandemija covida-19," so zapisali na spletni strani WRC.

Koledar SP v reliju 2020 se vztrajno krči, potem ko so v torek odpovedali reli po Finski, ki bi moral biti avgusta.

V sezoni so sicer doslej izpeljali tri relije (zmagovalci so bili Belgijec Thierry Neuville, Britanec Elfyn Evans in Francoz Sebastien Ogier), dva, po Argentini in Sardiniji, so preložili, štiri pa odpovedali.

Na koledarju so za zdaj še dirke po Turčiji, Nemčiji, Walesu in Japonski.