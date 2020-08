Verstappen v Silverstonu prekinil letošnjo prevlado Mercedesa

Valtteri Bottas je bil sicer skozi celo dirko boljši od obeh dirkačev Mercedesa, a je Hamilton postajal proti koncu vse nevarnejši, tri kroge pred koncem dirke pa sta tekmovalca po radijski zvezi dobila sporočil: "Dovoljeno vama je dirkati, le poskrbita, da bo vse čisto." Krog kasneje je vodilni dirkač prvenstva in branilec naslova prvaka prehitel finskega kolega.

"Bil je odličen dan!"

"Danes smo bili hitri, pritiskal sem na vso moč, bil je odličen dan," je bil svoje devete zmage v formuli ena, prve letošnje, vesel 22-letni Nizozemec. Danes je odločala strategija, je priznal. "Dobro smo se odločili. Poskušal sem ustvariti nekaj pritiska na Mercedes in res so morali na postanek," je še povedal Verstappen, eden od le petih dirkačev (ob njem še Vettel, Sainz, Kvjat in Räikkönen), ki so dirko začeli na trdi različici Pirellijevih gum, vsi ostali so izbrali srednje trde pnevmatike.

Silverstonski asfalt je tako kot prejšnji konec tedna, ko sta se Mercedesa ob koncu spopadala prav z obrabo, žrl gume, Hamilton in Bottas sta tako morala paziti, varčevati, ter se tako nista mogla spustiti v zares odprt boj za zmago.

LAP 50/52



Hamilton gets past his team mate and is up to P2



The gap to Verstappen is just over 9 seconds#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/WpTcv5Ti00 — Formula 1 (@F1) August 9, 2020

Leclerc le enkrat v boksih

Na četrto mesto se je s tvegano taktiko enega postanka prebil Charles Leclerc (Ferrari), peti je bil Aley Albon (Red Bull), šesti Lance Stroll (Racing Point), sedmi Nico Hülkenberg (Racing Point), osmi Esteban Ocon (Renault), deveti Lando Norris (McLaren) in deseti Danil Kvjat (AlphaTauri).

V skupnem seštevku na vrhu ostaja Hamilton (107 točk), Verstappen (77) pa je prehitel Bottasa (73). V konstruktorskem prvenstvu ima Mercedes (180) še vedno izdatno prednost perd Red Bullom (113), Ferrari (55) že močno zaostaja.

Preberite še: