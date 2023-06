Drsalnica v Montrealu: Leclerc in Perez spet pogorela

Na mokri stezi v Montrealu potekajo kvalifikacije za štartna mesta za nedeljsko VN Kanade. Prvem delu sta najhitrejše kroge dosegala Max Verstappen in Fernando Alonso. Drugi del kvalifikacij je bil prava loterija, steza je bila skoraj suha, a je začelo spet deževati. In znova sta pogorela Charles Leclerc in Sergio Perez.

Kvalifikacije so se začele ob 22.00 po srednjeevropskem času.

VN Kanade, kvalifikacije (štartna mesta):



11. Charles Leclerc (Ferrari)

12. Sergio Perez (Red Bull)

13. Lance Stroll (Aston Martin)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)



16. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Nyck de Vries (Alpha Tauri)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Gunaju Džov (Alfa Romeo)

Ferrari z Leclercom prepozno na mehke gume

Charles Leclerc Foto: Reuters Deževna sobota v Montrealu. A je pred začetkom prvega dela kvalifikacij nehalo padati in steza se je sušila iz kroga v krog. Dirkači so tako nizali krog za krogom in ves čas izboljševali svoje čase. V vodstvu sta se izmenjavala Verstappen in Alonso. Po 18 minutah dirkanja je bil s časom 1:20,851 najhitrejši aktualni svetovni prvak. A pomembno je bilo samo, da se uvrsti med 15. Posamezni odseki so bili že skoraj suhi, določeni zavoji še povsem mokri, tako so vsi s pnevmatikami "intermediate" lovili zadek svojega dirkalnika. Pa vseeno ni bilo nobene nesreče. In tudi ne večjega presenečenja. Morda je še najbolj razočaran Pierre Gasly (Alpine), ki je pred na prejšnjih dveh dirkah bolj konkurenčen. Je bilo pa na stezi veliko gneče in dirkači so si bili napoto. Predvsem na račun Sainza in Jukija Cunode (Alpha Tauri) je bilo slišati veliko pritoževanj.

Navdušil Albon z Williamsom

Alex Albon Foto: Reuters Drugi del kvalifikacij je bil popolna loterija. Steza je bila že skoraj suha, nekaj voznikov je takoj začelo dirkati z gumami za suho stezo, favoriti so najprej naredili nekaj krogov s pnevmatikami "intermediate". Lance Stroll (Aston Martin) se je z gumami za suho stezo takoj zavrtel, a se z ogromno sreče rešil pred trčenjem. Alex Albon (Williams) pa je dirkal neustrašno, dobro ogrel pnevmatike in časom 1:18,725 celo odpeljal najboljši čas tega dela kvalifikacij. Z Williamsom! Je pa nato znova začelo deževati in nekaj favoritov je tako prepozno z gumami za suho stezo odpeljalo dovolj hiter čas. In ni treba dvakrat ugibati, da sta kot že nekajkrat letos pogorela Charles Leclerc (Ferrari) in Sergio Perez (Red Bull). Na štartu bosta v šesti vrsti. Monačan je bil besen kot ris, ker so šli prepozno na mehke gume.