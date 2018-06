Če se bo Gajser sprostil in užival, se tekmecem ne piše nič dobrega

Velika Britanija ima bogato zgodovino motokrosa in je dežela svetovnih prvakov. V zgodovini je naslove osvojilo kar pet njihovih motokrosistov, ki imajo skupno osem naslovov. Tudi v nedeljo bo na progi kar nekaj svetovnih prvakov, ki so naslove osvojili v zadnjih letih, med njimi Tim Gajser, ki se še posebej veseli te dirke. Lani se je na progi Matterley Basin odlično odrezal na reprezentančni dirki za pokal narodov, v sezoni 2016 pa je zmagal na dirki kategorije MXGP.

Takrat je slavil pred Nemcem Maximilianom Naglom in Francozom Gautierjem Paulinom. "Proga mi je zelo všeč, rad tekmujem v Matterley Basinu, zato se veselim te tekme. Najbolj pomembno bo, da se bom sprostil in užival, tako kot sem v Nemčiji ali pa še bolj. Komaj čakam," je bil pred odhodom na dirko dobro razpoložen Gajser.

V Teutschenthalu je na zadnji dirki dobil 24 točk, največ v letošnji sezoni, kar ga je v seštevku prvenstva popeljalo na šesto mesto. Gajser si želi še višje, saj je dokazal, da je ujel priključek z najboljšimi in se lahko znova enakovredno kosa za najvišja mesta.

Širok krog favoritov

Klemen Gerčar lovi prve letošnje točke. Foto: Porson media Klemen Gerčar pa letos še vedno lovi prvo uvrstitev med dobitnike točk. "Komaj čakam novo tekmo na trdi podlagi. Glede na to, da imam dobro popotnico iz Nemčije in da poznam angleško progo, res upam in si močno želim končno priti med prvo dvajseterico. Dal bom vse od sebe. Upam, da mi bo uspelo," pravi Gerčar.

Letos neustavljivi Nizozemec Jeffrey Herlings bo v nedeljo lovil novo zmago v svetovnem prvenstvu, medtem ko je njegov ekipni sotekmovalec, Italijan Antonio Cairoli, na zadnjih dirkah nekoliko popustil in ni bil prepričljiv kot na začetku sezone. Krog tekmovalcev, ki se borijo za uvrstitev na zmagovalni oder, je širok, precej je motokrosistov, ki so se trenutno spodobni uvrstiti med najboljše tri. Poleg Gajserja mednje sodijo tretjeuvrščeni tekmovalec v prvenstvu, Belgijec Clement Desalle ter francoska dirkača Gautier Paulin in Romain Febvre.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 18.10, dirkaški vožnji razreda MXGP pa v nedeljo ob 15.15 in 18.10.

Na delu tudi veterani

Gajser in Gerčar pa ne bosta edina Slovenca, ki bosta dirkala v Matterley Basinu. Konec tedna bo tam potekal tudi svetovni pokal v motokrosu za veterane, v katerem bodo tekmovali motokrosisti med štiridesetim in petinpetdesetim letom starosti. Letos bodo v svetovnem pokalu tekmovali kar trije slovenski tekmovalci: aktualni državni prvak v kategoriji veteranov nad petdeset let Bogomir Gajser, aktualni državni prvak v kategoriji veteranov nad štirideset let Borut Koščak in Igor Pancar.

Na Otoku bo tekmoval tudi Bogomir Gajser. Foto: Matjaž Vertuš

Luka Milec in Jan Pancar pa bosta v Veliki Britaniji tekmovala na peti dirki evropskega prvenstva EMX 250 v motokrosu. Milec se bo letos v prvenstvu pomeril na svoji drugi dirki, medtem ko bo za Pancarja to prvi nastop v kategoriji EMX 250 po poškodbi noge. Oba sta letos še brez točk.