Bottas z rekordom proge do prvega štartnega mesta

Z drugega mesta bo štartal njegov moštveni kolega, Britanec Lewis Hamilton, ki je zaostal 0,634 sekunde, s tretjega pa Ferrarijev Nemec Sebastian Vettel, ki je zaostal že skoraj devet desetink sekunde.

Looks like @ValtteriBottas had his porridge this morning 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/baEEJ28mjc