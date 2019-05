Bottas tudi v drugo na vrhu, Ferrarija tri desetinke za Mercedesoma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Barceloni so dirkači formule ena odpeljali še drugi prosti trening pred nedeljsko dirko za veliko nagrado Španije in tako kot na prvem sta bila tudi tokrat najhitrejša dirkača Mercedesa. Valtteri Bottas je bil v drugo za 49 stotink sekunde hitrejši od Lewisa Hamiltona, Ferrarija sta zasedla tretje in četrto mesto, počasnejša pa sta bila dobre tri desetinke sekunde.