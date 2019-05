VN Brazilije nič več v Sao Paulu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro je dejal, da bo VN Brazilije v formuli 1 od leta 2020 naprej potekala na novem dirkališču v Riu de Janeiru in ne več v Sao Paulu, kjer je bila dirka vse od leta 1990 naprej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Zgradili bomo novo dirkališče, gradnja bo trajala med šestimi in sedmimi meseci, tako da bo VN Brazilije prihodnje leto potekala v Riu de Janeiru," je na vojaški slovesnosti v Riu potrdil predsednik Brazilije. Datuma začetka del ni izdal, obljubil pa je, da pri gradnji ne bodo uporabili javnih sredstev in da bo v povezavi s tem delo posredno in neposredno dobilo 7000 ljudi.

Bolsonaro je sporazum za gradnjo podpisal na vojaškem območju Deodoro, ki se nahaja na zahodu države in kjer so v času olimpijskih iger 2016 potekala tekmovanja v jahanju ter kajaku in kanuju na divjih vodah.

VN Brazilije je v preteklosti že potekala v Riu, in sicer prvič leta 1978 ter pozneje med letoma 1981 in 1989, potem pa se je dirka vrnila na dirkališče Interlagos, ki je svoj krst sicer doživelo z dirko leta 1972.

