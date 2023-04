Bagnaia najboljši v kvalifikacijah v Austinu

Iz prve vrste bosta na obeh dirkah svetovnega prvenstva začela še Španec Alex Rins (Honda LCR) in Italijan Luca Marini (Pramac Ducati). Iz druge vrste pa bodo startali Španec Alex Marquez (Gresini Ducati), zmagovalec zadnje dirke v Argentini Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46) ter Španec Aleix Espargaro (Aprilia).

The FIRST-EVER 2:01 lap of COTA! 🔥@PeccoBagnaia STEALS pole position away! ⚔️#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/95Q2IDryB2