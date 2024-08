V Monzi ta konec tedna znova spremljamo četveroboj Red Bulla, McLarna, Mercedesa in domačega Ferrarija za zmago na kvalifikacijah in 16. dirki sezone. Pa tudi novinca Franca Colapinta, ki je z dvema 17. mestoma v petek debitiral, potem ko v Williamsu do konca sezone menja odpuščenega Logana Sargeanta. En trening za dokazovanje pa je v petek dobil Andrea Kimi Antonelli. Kljub trčenju ga je Toto Wolff vzel v bran.

S proge je zletel že v drugem hitrem krogu. Foto: Reuters "Dobil sem lekcijo," je po svojem ne najbolj uspešnem debiju na treningu formule 1 dejal italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli. Srebrno puščico je razbil že v svojem drugem hitrem krogu (skupno šestem krogu) in tako mehanikom naredil nemalo dela, da so dirkalnik Georga Russella pravočasno popravili za drugi trening na legendarni stezi v Monzi. Mercedesova ekipa verjame vanj in bo morda dobil pogodbo že za naslednje leto, pa čeprav letos šele prvo dirka v formuli 2 in ima le eno zmago na šprintu in eno na glavni dirki.

Mehaniki so imeli precej dela. Foto: Reuters "Kar je storil, dirkalnik ni prenesel," je po trčenju dejal šef ekipe Toto Wolff. Osemnajstletnik je bil namreč v tem krogu enostavno prehiter. Že nekaj zavojev prej, v Lesmu 2, je peljal 184 kilometrov na uro, kar je bilo sedem kilometrov več kot Max Verstappen (Red Bull), ko je odpeljal najhitrejši krog treninga. V šikani Ascari pa je nato dosegel hitrost 190 km/h, najboljši na treningu pa pod 180 km/h. Ker je bil nato prehiter še v sloviti Parabolici, je enostavno zletel v peščeno izletno cono. In to ob sili G kar 45. "Novinec je še, mlad, a smo pripravljeni vložiti v njegovo prihodnost. Pravi dirkač se bo po takem trku pobral in znal soočiti s pritiskom," je še dejal Wolff.

Not the FP1 outing that Kimi Antonelli was looking for 😔#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/KmEHF8Ewv8 — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Kvalifikacije brez pravega favorita v soboto ob 16. uri

Najhitrejši čas petkovega dneva v Monzi je sicer na drugem treningu odpeljal Lewis Hamilton (Mercedes). "Kar dober dan, čeprav je nov asfalt kar izziv. V dirkalniku sem se ob prvega kroga počutil dobro," je dejal sedemkratni svetovni prvak, ki je letos prišel do svojih 104. in 105. zmage, potem ko je bil lani in predlani brez ene same. Pred sobotnimi popoldanskimi kvalifikacijami (16.00) je sicer prvi favorit McLaren, Red Bull je imel od najboljših štirih ekip sezone v petek še največ težav. Bolj obetavno kot na prejšnjih dirkah pa kaže Ferrariju.