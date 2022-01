Al-Atijahu in Sandersu tudi prva etapa na Dakarju, težave Peterhansla

Danes so dirkači po sobotnem uvodu, ko so morali za hitrostno preizkušnjo prevoziti le 19-kilometrski odsek, imeli na sporedu prvo pravo etapo, na kateri je z 12 minutami naskoka slavil Katarec. Drugi pa je bil devetkratni svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Loeb.

Drugo mesto med avtomobilisti zaseda legenda WRC Sebastien Loeb. Foto: Guliverimage

Številni dirkači so imeli danes med etapo s 333 km hitrostne preizkušnje veliko težav predvsem z navigacijo, zaradi tehničnih težav pa je ogroženo nadaljevanje relija za doslej najuspešnejšega udeleženca Francoza Stephana Peterhansla.

Letos zmagovalec 14 dirk prvič tekmuje za moštvo Audi, toda potem ko je ostal brez kolesa na dirkalniku in je moral več ur čakati na pomoč, je nadaljevanje zanj vprašljivo.

Stephan Peterhansel se je znašel v težavah:

It's still early days but the Dakar shows no mercy! Even to legends @s_peterhansel and Edouard Boulanger!#Dakar2022 pic.twitter.com/435Miq2ynx