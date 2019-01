Zupinova tretja v Franciji

Slovenska rekorderka Agata Zupin (Velenje) je v finalu na prvem sredozemskem dvoranskem atletskem prvenstvu do 23 let v francoskem Miramasu zasedla tretje mesto v teku na 400 metrov (55,83 sekunde). Pred njo sta bili Francozinji Karyl Amaro (54,76) in Kellya Pauline (55,10).

Agata Zupin: To je kar solidna vrnitev po poškodbi, ko bom premagala strah, pa bodo tudi izidi boljši. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Dvajsetletna Zupinova je v kvalifikacijah s 55,11 sekunde dosegla drugi izid med vsemi tekmovalkami. Jure Grkman (Kamnik) je prav tako na 400 m z 49,82 osvojil deveto mesto v predteku.

Nino Celec (Slovenska Bistrica) je bil s skoku v daljino sedmi, zadnji (7,03 m), v teku na 800 metrov pa je bil Tilen Šimenko Lalič (Poljane Maribor) osmi, zadnji (1:59,43).

"V prvem današnjem teku sem nastopila z rezervo, saj nisem vedela, kaj lahko po dolgem premoru pričakujem. V finalu sem bila že rahlo utrujena in sem začela prepočasi, nato pa so me po 200 m tekmice zaprle in sem se skoraj povsem ustavila. Na koncu sem zbrala dovolj moči za tretje mesto. To je kar solidna vrnitev po poškodbi, ko bom premagala strah, pa bodo tudi izidi boljši," je ocenila Zupinova.

Po poškodbi, ki ji je preprečila nastopanje v večjem delu lanske atletske sezone, se je uspešno vrnila na tekmovalne steze na dvoranskem mitingu v Ljubljani prejšnji konec tedna v teku na 60 metrov.

Ena izmed najbolj obetavnih slovenskih atletinj je predlani postala evropska mladinska podprvakinja na 400 metrov z ovirami in se je z 21. mestom uvrstila v polfinale članskega svetovnega prvenstva.

