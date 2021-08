Žan Rudolf šesti na Poljskem

Drugi je bil Britanec Ben Patterson (1:45,70), tretji pa Nemec Marc Reuther (1:45,79).

"Načrtovali so, da bi tekli pod 1:43 in bi bil dosežen poljski rekord. A je bil na koncu to taktičen tek. Nemec je bil v ospredju, a je začel popuščati, zato sem krog pred ciljem napadel, da bi prišel naprej. Priboril sem si drugo mesto, a me je Dobek odrinil. Uspelo mi je, da sem se ujel, potem pa me je odrinil še Nemec in sem nazadoval na peto mesto, v tem lovljenju pa sem potrošil tudi veliko energije. V zaključku tudi nisem mogel finiširati, kot sem želel, ker sem bil zaprt," je povedal Rudolf, ki bo naslednjo soboto tekel v Bernu v Švici.

Osemindvajsetletni Rudolf je bil blizu olimpijskemu nastopu, a se mu na igre v Tokiu ni uspelo uvrstiti. Je pa 4. avgusta v Pfungstadtu v Nemčiji s časom 1:45,15 izboljšal svoj slovenski rekord ter izpolnil tudi normo (1:45,20) za nastop na svetovnem prvenstvu naslednje leto v Eugenu v ZDA.