Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
27. 9. 2025,
18.16

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Žan Rudolf

Sobota, 27. 9. 2025, 18.16

1 ura, 3 minute

Cestni tek na milijo

Žan Rudolf drugi v Luksemburgu

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Žan Rudolf | Žan Rudolf se je izkazal na cestnem teku v Luksemburgu. | Foto Peter Kastelic/AZS

Žan Rudolf se je izkazal na cestnem teku v Luksemburgu.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Slovenski rekorder v teku na 800 metrov Žan Rudolf je bil drugi v Luksemburgu v cestnem teku na milijo (4:11,6). Zmagal je Louis Gilavert iz Francije (4:11,1), udeleženec nedavnega svetovnega atletskega prvenstva v Tokiu na 3000 m zapreke.

"Taktičen tek je bil, obenem pa so bili na progi štirje ostri ovinki, kjer smo se skoraj ustavili in smo tam izgubil kakih šest sekund. Nastopili so številni udeleženci olimpijskih iger in SP na 1500 in na 3000 m zapreke. Povabil nas je na svojo poslovilno tekmo 33-letni Charles Grethen," je pojasnil Rudolf.

Dejal je, da bo tekel naslednji mesec tudi na ljubljanskem maratonu, kjer bo na deset kilometrov na startu tudi Luka Janežič, tekmovalno upokojeni nekdanji slovenski rekorder na 400 m.

Preberite še:

Barbara Železnik
Sportal Ljubljanski maraton se letos spogleduje s številnimi rekordi, celo Guinessovim
Žan Rudolf
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.