Slovenski rekorder v teku na 800 metrov Žan Rudolf je bil drugi v Luksemburgu v cestnem teku na milijo (4:11,6). Zmagal je Louis Gilavert iz Francije (4:11,1), udeleženec nedavnega svetovnega atletskega prvenstva v Tokiu na 3000 m zapreke.

"Taktičen tek je bil, obenem pa so bili na progi štirje ostri ovinki, kjer smo se skoraj ustavili in smo tam izgubil kakih šest sekund. Nastopili so številni udeleženci olimpijskih iger in SP na 1500 in na 3000 m zapreke. Povabil nas je na svojo poslovilno tekmo 33-letni Charles Grethen," je pojasnil Rudolf.

Dejal je, da bo tekel naslednji mesec tudi na ljubljanskem maratonu, kjer bo na deset kilometrov na startu tudi Luka Janežič, tekmovalno upokojeni nekdanji slovenski rekorder na 400 m.

