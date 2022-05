Vukovič zmagal na atletskem mitingu na Finskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jan Vukovič, atlet celjskega Kladivarja, je na mitingu v finskem Lahtiju v teku na 800 m zmagal s časom 1:47,37 sekunde. Drugi je bil Italijan Francesco Conti (1.47,39). Vid Botoilin (Kladivar) je bil četrti na 3000 m in je s 7:58,07 postavil mlajši članski slovenski rekord. Sedaj je peti na večni slovenski članski lestvici.

Na 3000 m je slavil domačin Topi Raitanen (7:53,61), Botolin pa je krepko izboljšal slovenski rekord do 23 let (8:11,77), ki ga je Jan Kokalj dosegel 12. julija 2019. Članski rekord 7:51,35 pa je Stanko Lisec tekel 7. junija 1978 in je eden najstarejših pri nas.

Botolin je že pred tem, 15. maja na Dunaju, na 1500 metrov z osebnim rekordom 3:43,74 osvojil drugo mesto ter za dobre štiri sekunde zaostal za dve desetletji starim slovenskim članskim rekordom.

Preberite še: