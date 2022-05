Maruša Mišmaš Zrimšek po poškodbi znova v tekmovalni ritem

Maruša Mišmaš Zrimšek se po poškodbi znova vrača v tekmovalni ritem. Normo za svetovno prvenstvo, ki bo v Eugenu v ZDA med 15. in 24. julijem, že ima, s tem pa tudi za evropsko prvenstvo, ki bo v Münchnu med 15. in 21. avgustom. Na slednjem si želi osvojiti medaljo.

Maruša Mišmaš Zrimšek je 4. avgusta lani v olimpijskem finalu v Tokiu na 3000 m zapreke zasedla šesto mesto in z devetimi minutami in 14,84 sekunde popravila svoj slovenski rekord. Nekaj časa je bilo videti, da se bo celo borila za bronasto kolajno, ki si jo je tudi želela pred nastopom, a ji je na koncu zmanjkalo moči.

"To je bila moja zadnja tekma, potem sem zaradi poškodbe predčasno končala sezono. Bolela me je zadnja stegenska mišica. Upala sem, da bo kmalu pošla, a ni bilo tako. Še naprej sem imela težave in zato izpustila tudi zimsko sezono. Sem pa trenirala, tudi tekla na smučeh in v bazenu v tem času," je povedala slovenska rekorderka.

Pred tem so za uvod novinarske konference predvajali njen lanski olimpijski finalni tek. "Posnetek, ki sem ga videla ravnokar, mi je pognal malo adrenalina in mi dal spodbude za naprej. Ocenjujem, da sem s tekom na smučeh napravila veliko za vzdrževanje fizične forme, marca pa sem začela teči in sem prepričana, da bom dobro tekmovala v poletni sezoni," je zagotovila.

Grosupeljčanka, ki zadnja leta živi v Kamniku, bo s pravimi tekmami začela julija, pred SP pa bo tekmovala na 3000 m zapreke le na eni tekmi, na diamantni ligi v Parizu 18. julija, "Na ostalih tekmah bom tekla na drugih razdaljah. Na EP si želim na zmagovalni oder, na SP pa upam na ponovitev lanskega olimpijskega teka," je cilje sezone strnila Mišmaš Zrimšek.

Na prejšnjem SP v Dohi leta 2019 je bila 12., na evropskih prvenstvih na prostem pa je bila deseta v Zürichu 2014 in 11. na prejšnjem EP v Berlinu leta 2018, obakrat na 3000 m zapreke. Diskvalifikacija jo je zaradi prestopa na sosednjo progo doletela na dvoranskem EP v Torunu 2021, ko je bila največja favoritinja za zmago na 3000 m ter je v kvalifikacijah dosegla najboljši čas.