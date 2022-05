Ptujčan Kristjan Čeh je na atletski diamantni ligi v Birminghamu v metu diska z 71,27 metra izboljšal slovenski rekord in dosegel izid sezone na svetu ter je sedaj deseti na lestvici vseh časov. Ob tem je podrl še rekord mitingov diamantne lige, pa rekord mitinga v Birminghamu.

Triindvajsetletni Čeh je bil v Birminghamu razred zase. Že v prvi seriji, ko so mu namerili 67,77 m, je prevzel vodstvo, te njegove daljave pa potem nihče izmed tekmecev ni presegel.

National record 🇸🇮

Diamond League record 💎

World lead 🌍

Meeting record 🇬🇧



Kristjan Ceh, remember the name. He wins the men's discus with a sensational 71.27m. pic.twitter.com/AhCg1xn2SK — World Athletics (@WorldAthletics) May 21, 2022

Slovenski rekorder je nato nadaljeval tekmo sam s seboj z 69,10 m, 71,27 m je zmogel v tretji seriji, izjemno predstavo pa končal s 63,11, 69,33 in 65,28 m.

Čeh je konec prejšnjega tedna v Mariboru na svoji prvi tekmi v poletni sezoni zmagal s 67,40 metra in je bil do Birminghama peti na letošnji lestvici izidov na svetu. Vodil je olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl, ki je 69,11 m vrgel v ameriški Chuli Visti 7. aprila.

Ptujčan je izjemno začel letošnje leto in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla. Pred tem je 27. februarja na Ptuju dosegel 67,27 m.

Stahl je bil tokrat tretji, 65,97 m, drugi je bil Litovec Andrius Gudžius, aktualni evropski in nekdanji svetovni prvak, ki je vrgel 66,40 m.

Čeh od lani sodeluje z novim trenerjem Gerdom Kanterjem. Estonec, nekdanji olimpijski in svetovni prvak, je lastnik tretjega izida vseh časov (73,28 m); 23-letni Čeh je bil doslej na 23. mestu.

Svetovni rekord, 74,08 m, je Nemec Jürgen Schult v domačem Beubrandenburgu dosegel 6. junija leta 1986.

Kanter je konec februarja letos ob predstavitvi sodelovanja s Čehom na Ptuju med drugim dejal: "Zagotovo lahko Čeh postane olimpijski zmagovalec in tudi izboljša svetovni rekord, ki se je meni za malo izmaknil."

Šutejeva druga

V skoku s palico je s 4,73 m, izidom sezone na svetu, zmagala Američanka Sandi Morris. Slednja je v Beogradu ubranila dvoranski naslov, ima pa še dve srebrni medalji s SP na prostem in drugo mesto iz OI leta 2016.

Skupaj s Šutejevo je bila druga evropska ter nekdanja svetovna prvakinja iz Londona 2017, Grkinja Katerina Stefanidi.

To je druga diamantna liga sezone, na uvodni v Dohi 13. maja je bila edina slovenska predstavnica Neja Filipič v troskoku peta s 14,43 m.

Tina Šutej je v Birminghamu preskočila 4,65 metra, kar je bilo dovolj za odlično drugo mesto. Foto: Reuters

Šutejeva je začela na 4,30 m in delila prvo mesto po uspešno preskočeni višini v prvem poskusu. Naslednjič je bila letvica na 4,45 m, tudi na njej je bil dovolj prva serija za uspešen skok Ljubljančanke, ki zadnja leta živi in trenira v Celju.

Na tej višini je letvico v prvem skoku zmogla le Stefanidijeva. Četrta z lanskih OI v Tokiu je prejšnjo višino izpustila in nato delila prvo mesto s Šutejevo.

Tretja višina tekmovanja je bila deset centimetrov višja. Na 4,55 m pa že ni bilo več olimpijske zmagovalke iz Tokia 2020. Srebrna na marčevskem dvoranskem SP v Beograd Katie Nageotte iz ZDA je namreč letvico na 4,45 m pred tem trikrat podrla.

V konkurenci za zmago je ostala le še šesterica, nobeni si v prvem skoku ni uspelo zagotoviti nadaljevanja, še trojica pa je nato tudi že končala. Šutejeva je bila uspešna v drugem skoku na 4,55 m, kot tudi Stefanidijeva, s katero je delila prvo mesto, ter Morrisova.

Na višini 4,65 m je bila med preostalo trojico prva uspešna Šutejeva, sledila ji je Stefanidijeva, Morrisova pa je bila uspešna drugič. Na 4,73 m je bila trojica v prvih dveh serijah neuspešna, v tretjem pa le Morrisova, ki je s tem zmagala ter končala tekmovanje po neuspešnih skokih na 5,01 m.

