Prihodnji torek na Ptuju začetek mednarodne atletske lige

Za skupno zmago še vedno štejejo štirje najboljši rezultati, sprememba pa je, da ne bo treba nastopiti na najmanj štirih mitingih in se lahko tudi s tremi nastopi kandidira za skupno nagrado.

Lanska prvaka Kristjan Čeh in Agata Zupin

Kristjan Čeh brani skupno zmago v moški konkurenci. Foto: Peter Kastelic/ Sportida Lani sta se skupne zmage veselila slovenski rekorder v metu diska Kristjan Čeh in slovenska rekorderka v teku na 400 metrov z ovirami Agata Zupin.

Čeh je največji korak do zmage naredil že na uvodnem mitingu na domačem Ptuju, kjer je z državnim rekordom osvojil kar 14 točk. Osem točk je dodal na državnem prvenstvu v Kranju in 10 na mitingu v Novem mestu. Za potrditev zmage je moral nastopiti še na mitingu v Ljubljani - pravila so velevala, da mora imeti vsak tekmovalec najmanj štiri nastope - , kjer je tekmoval v suvanju krogle. Čeprav s tem nastopom ni zbral nobene točke, je bilo 32 točk s treh tekem dovolj za skupno zmago.

Agata Zupin je branilkan naslova med dekleti. Foto: Peter Kastelic/AZS Na drugo mesto se je po zadnjem mitingu v Ljubljani povzpel Robert Renner (Mass), ki je na štirih tekmah zbral 29 točk, tretji pa je bil z 28 točkami mladi tekač na 400 metrov z ovirami Matic Ian Guček (Kladivar).

Izjemno napet boj za skupno zmago so ljubitelji kraljice športov spremljali med atletinjami. Pred finalnim mitingom v Ljubljani so bile v igri za prvo mesto še tri tekmovalke. Tina Šutej (Kladivar) bi z dobrim skokom lahko "preskočila" do takrat vodilni Agato Zupin in Nejo Filipič (Mass), a je bilo 4,50 metra dovolj le za tretje mesto (30 točk).

Zupinova in Filipičeva sta na zadnjem mitingu svoji beri dodali vsaka po točko in sta bili na koncu izenačeni po točkah (31 točk), tako da je odločal boljši rezultat po tablicah Svetovne atletike. S 1115 točkami je bil več vreden rezultat Zupinove, Filipičeva pa je za njo zaostala zgolj za tri točke (1112 točk).

"Vesel sem, da je liga postala tradicionalna"

Ligo je lani in predlani Atletska zveza Slovenije (AZS) kljub pandemiji novega koronavirusa izpeljala v celoti. "Vesel sem, da je liga postala tradicionalna. Letos bo na vrsti tretjič zapored, tako zveza kot slovenski klubi in organizatorji posameznih tekem pa bomo naredili vse, da se bo tradicija nadaljevala. Za ligo AZS namenja skupaj 55.000 evrov, to je več kot lani, od tega je nagradni sklad 32.500 evrov," je uvodoma na predstavitvi tekmovanja dejal predsednik AZS Roman Dobnikar.

Roman Dobnikar: Vesel sem, da je liga postala tradicionalna. Letos bo na vrsti tretjič zapored, tako zveza kot slovenski klubi in organizatorji posameznih tekem pa bomo naredili vse, da se bo tradicija nadaljevala. Foto: STA/Nebojša Tejić

Koledar lige je letos zgoščen zaradi dveh velikih tekmovanj, julija bo svetovno prvenstvo v ZDA, avgusta evropsko prvenstvo v Nemčiji, še prej pa bodo v Alžiriji sredozemske igre, kjer bo denimo tekmoval tudi Čeh.

Na Ptuju je bila lani nova postojanka v okviru najmočnejših slovenskih mitingov in tam se bo tudi letos liga začela. Miting v Slovenski Bistrici, ki bo 28. maja, je bil pred tem običajno prvi večji pri nas. Na obeh uvodnih mitingih bo tekmoval tudi Čeh.

Že lani med organizatorji bistriškega tekmovanja ni bilo več Marjana Štimca, predlani umrlega trenerja in desetletja gonilno silo atletike in tudi športa v Bistrici. Štimčev memorial v suvanju krogle se je tako pridružil Stepišnikovemu memorial v metu kladiva.

Liga se bo nadaljevala 9. junija v Ljubljani s 17. memorialom Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, 14. junij bo v Mariboru 8. memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m. Po državnem prvenstvu 24. in 25. junija v Velenju bo 8. julija v Novem mestu 33. mednarodni miting, preden se bo liga septembra s pokalno tekmo končala v slovenski prestolnici.

Kakšne bodo nagrade?

Nagradni sklad bodo razdeljevali na posameznih tekmah in za končni seštevek, denarnih nagrad ne bo le v državnem prvenstvu in atletskem pokalu, ki sicer tudi štejeta za seštevek lige.

Najboljši štirje bodo v moški in ženski konkurenci na koncu prejeli po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, tu bodo upoštevali le slovenske tekmovalce, na posameznih mitingih pa bodo nagrade na voljo vsem sodelujočim. Po tablicah svetovne atletike bodo točkovali tudi najboljših osem v moški in ženski konkurenci (500, 400, 350, 300, 250, 200, 150 in 100 evrov).