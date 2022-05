V Mariboru zmagi in rekorda mešanih štafet Krke in Massa

Za Krko so s 44,49 sekunde zmagali Gal Krauthaker, Matevž Šuštaršič, Eva Murn in Nika Korasa. Prejšnji klubski rekord (44,93) je bil v lasti ljubljanskega Kronosa od septembra 2020. Na 4 X 100 m sta nastopili le dve postavil, druga je bila velenjska četverica s časom 45,47, tekli so Manca Cesar, Alen Subašič, Hana Marovt in Dino Subašič.

Na 4 x 400 m so za Mass, ki je dosegel čas 3:27,14, nastopili Jernej Jeras, Vika Rutar, Aneja Simončič in Lovro Mesec Košir. Za deset sekund so izboljšali prejšnji klubski rekord (3:37,33), ki ga je prav tako Mass, vendar v povsem drugi postavi, tekel 24. aprila 2021 v Radovljici.

Tudi na tej tekmi so bili drugi Velenjčani, 3:39,93 so tekli trije člani sprinterske štafete Hana Marovt, Alen Subašič in Manca Cesar ter še Jaka Pogorevc. Za tretjo domžalsko četverico (3:50,73) so bili v štafeti Nika Levičnik, Nika Šter, Nejc Povše in Mark Kočar.

V Mariboru bo se v nedeljo končalo še dvodnevno državno prvenstvo v mnogobojih, potekal pa bo tudi miting. Pozno popoldne (18.35) bo v zadnji disciplini, metu diska, nastopil najboljši slovenski atlet zadnjih let Kristjan Čeh, pred tem bosta tekmovali tudi slovenski rekorderki Anita Horvat (400 m), tekla bo na 200 m, in Martina Ratej (kopje).

