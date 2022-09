V Brežicah podpisali pogodbo za prenovo atletskega stadiona

Brežiški župan Ivan Molan in član upravnega odbora družbe Lesnina MG oprema Matija Čepon sta v Brežicah danes podpisala pogodbo za prvi del prenove tamkajšnjega atletskega stadiona. Projekt so aprila potrdili brežiški svetniki. Celotna naložba naj bi stala 1,6 milijona evrov, pri čemer brežiška občina računa na razpis ministrstva za izobraževanje.

Po pogodbi gre v prvem in najobsežnejšem delu naložbe za dela v znesku nekaj manj kot 900.000 evrov. Začeti jih nameravajo oktobra, in jih končati do julija prihodnje leto, je ob podpisu navedel Molan.

V brežiškem proračunu so sicer za prvi del prenove letos namenili 300.000 evrov, za prihodnje leto pa še nekaj manj kot 830.000 evrov. Predvidoma letos pa naj bi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavilo razpis, prek katerega bo možno priti do nepovratnih sredstev za izvedbo tega projekta.

Občina Brežice se namerava za sofinanciranje prenove mestnega stadiona konec leta potegovati tudi na razpisu Fundacije za šport.

Prenovili ga bodo v šestih korakih. Foto: Rasto Božič/STA

Šest korakov prenove

Po dokumentu identifikacije projekta in sklepu o potrditvi naložbenega programa prenove atletskega stadiona v Brežicah končanje prenove v šestih korakih predvidevajo do leta 2024.

Prvi del naložbe bo obsegal menjavo talnega politana, drenažnega asfalta in ureditev vodnega odtoka. Obsegal bo tudi potrebno opremo in ureditev električnih ter kanalizacijski napeljav.

V drugem naložbenem delu bodo prenovili stadionske kontejnerje z vso pripadajočo infrastrukturo. Med preostalimi prenovitvenimi koraki so napovedali še ureditev dostopne poti do merilnih mest s kontejnerji za izvajanje meritev, vključno s kontejnerjema in pripadajočo infrastrukturo. Ureditev montažne tribune s pripadajočo infrastrukturo, namestitev nove ograje z vsemi vhodi in kartičnim dostopom oz. vso pripadajočo infrastrukturo ter ureditev parkirišča.

Namen naložbenega projekta je izboljšanje pogojev za vrhunski šport, kakovostni in mladinski šport oz. vadbo brežiških atletov in drugih domačih športnikov, izboljšanje pogojev za organizacijo športnih tekmovanj in prireditev tudi na višjih ravneh. Foto: Rasto Božič/STA

Po 23 letih potrebuje prenovo

Po podatkih brežiške občine so tamkajšnji atletski stadion zgradili leta 1999. Namenjen je vadbi vseh atletskih disciplin, primeren je tudi za rekreativno vadbo. Kljub temu, da so ga vzdrževali, pa so nekateri njegovi deli po 23 letih odsluženi in potrebni prenove ali zamenjave.

Namen naložbenega projekta je izboljšanje pogojev za vrhunski šport, kakovostni in mladinski šport oz. vadbo brežiških atletov in drugih domačih športnikov, izboljšanje pogojev za organizacijo športnih tekmovanj in prireditev tudi na višjih ravneh. Za kakovostnejše izvajanje športnega pouka, šport invalidov in športno udejstvovanje rekreativcev, za spodbujanje druženja otrok ob športu ter zdrav in športni način življenja, so še navedli na brežiški občini.