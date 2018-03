Usain Bolt: Borussia, pripravi se na petek

Jamajški sprinterski zvezdnik Usain Bolt bo uresničil napoved in se preizkusil kot nogometaš. V petek se bo na treningu pridružil nemški Borussii iz Dortmunda. "BVB, pripravi se na petek," je na omrežju Twitter napisal Bolt in dodal fotografijo iz stripa, ki ga prikazuje v dresu Borussie.

Novico so potrdili tudi pri Borussii in zapisali, da bo trening z enim največjih športnikov sveta, svetovnim rekorderjem v teku na 100 in 200 metrov, v petek ob 10.30 odprt za javnost.

Osemkratni olimpijski prvak je avgusta lani sklenil atletsko kariero in napovedal, da se bo preizkusil v še kakšnem športu. Za trening se je že pred časom dogovoril z Borussio, končno pa našel tudi ustrezen termin. Že februarja je Bolt najavil, da je podpisal prvo pogodbo z nogometnim klubom.

Bolt se je očitno zelo zapisal nogometu, a za zdaj še na amaterski ravni. Prvi tovrsten nastop ga čaka 10. junija, ko bo v Manchestru na stadionu Old Trafford vodil selekcijo sveta, združeno v ekipo Soccer Aid World XI, ki se bo pomerila z ekipo nekdanjih angleških nogometnih zvezdnikov in predstavnikov šovbiznisa. Kapetan nasprotne ekipe bo pevec Robbie Williams, izkupiček pa je namenjen Unicefu.

Ni skrivnost, da je Bolt velik navijač Manchester Uniteda. Po atletski karieri pa nogometa ni izbral naključno, saj pravi, da je že kot otrok sanjal, da bi bil nogometaš. "Zdaj sem si to postavil za osebni cilj in ne zanima me, kaj o tem menijo drugi," je dejal 31-letni Bolt in dodal: "Sanjam o tem, da zaigram za Manchester United. Če mi bodo v Dortmundu rekli, da sem dovolj dober, bom treniral še več."