Ameriška atletinja umrla med porodom

Policija je 2. maja športnico našla mrtvo na njenem domu v okrožju Orange na Floridi, potem ko so bili njeni prijatelji in sorodniki zaskrbljeni, da ne morejo priti do nje. Po poročanju USA Today je obdukcija pokazala, da je bila Tori Bowie v osmem mesecu nosečnosti in je umrla med porodom. Obdukcijsko poročilo navaja, da je Bowiejeva podlegla zapletom med nosečnostjo, vključno z eklampsijo. Po besedah sodnega izvedenca je umrla naravne smrti.

Njena nenadna smrt je bila velik šok za atletsko skupnost. Bowiejeva, rojena 27. avgusta 1990 v Sand Hillu v podeželskem Mississippiju, je leta 2014 prestopila iz skoka v daljino v sprint in dosegla najboljšo predstavo na svetu v teku na 100 metrov tistega leta, ko je tekla 10,80 na mitingu v Monaku. Nato ji je uspel velik skok na vrh, najprej je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 osvojila tri kolajne, zlato v štafeti 4x100 metrov, srebro na 100 m ter bron na 200 m.

Foto: Guliverimage Naslednje leto pa je v Londonu Bowiejeva postala svetovna prvakinja v sprintu s časom 10,85, sodelovala pa je tudi v zlati štafeti ameriške ekipe 4x100 m. "Nadarjena športnica, njen vpliv na šport je neizmeren in zelo jo bomo pogrešali," je v izjavi za javnost dejal izvršni direktor ameriške atletske zveze Max Siegel.

Tudi veliki ameriški sprinter Justin Gatlin se je poklonil Tori Bowie kot "ostri tekmovalki in odlični reprezentančni kolegici". "Tori je bila čudovito človeško bitje in imela je nasmeh, zaradi katerega si se tudi ti želel nasmejati," je dejal Gatlin: "Prava legenda, ki je zaznamovala naš šport in srca."