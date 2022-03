Tina Šutej v soboto v lov na odličje

V beograjski Štark areni je bilo pred petimi leti dvoransko evropsko prvenstvo, kjer je bila Šutejeva osma.

"Steza je zelo podobna, le nekoliko drugače je pobarvana. Tedaj je bila v celoti rdeča, sedaj pa ima tudi modro pobarvane dele. Opravila sem že trening v dvorani, ki pa je bila tedaj zelo polna, preveč je bilo atletov na treningu in je bilo zelo vroče. Toda občutila sem že kanček vzdušja v tej kar veliki dvorani. Ko bodo navijači na tribuni, bo še bolj zanimivo," je povedala 33-letna Šutejeva, peta na lanskih OI v Tokiu.

Letos sta jo preskočili le olimpijska prvakinja in branilka naslova

Tako kot Šutejeva sta 4,80 metra letos izmed udeleženk SP preskočili le Američanki Katie Nageotte, olimpijska zmagovalka iz Tokia, in Sandi Morris, branilka naslova. Ostale imajo precej slabše dosežke zime, tudi Švicarka Angelica Moser, ki je marca lani na dvoranskem evropskem prvenstvu v poljskem Torunu edina premagala Šutejevo.

"Naredila sem nekaj stopnjevanj, zaletišče je zelo dobro in hitro. Tudi svetovni rekord je bil dosežen na tej stezi. Ni bilo veliko tekmovalk v skoku s palico med mojo vadbo, le obe Italijanki, ker je bilo zelo zgodaj. Američank ni bilo, ker je bilo v tistem času v ZDA še sredi noči in sta se verjetno raje še spočili, ker je kar velika časovna razlika," je pojasnila Ljubljančanka, ki zadnja leta živi in trenira v Celju.

Foto: Reuters

V Beograd je odšla po odličje

Šved Armand Duplantis je prav v Štark areni na generalki za SP 7. marca s 6,19 metra za centimeter izboljšal svoj prejšnji svetovni rekord, ki ga je zmogel v Glasgowu 15. februarja 2020. Le tri dni prej je Šutejeva v Rouenu v Franciji izboljšala svoj slovenski rekord. Preskočila je 4,80 metra in za pet centimetrov izboljšala prejšnji najboljši dosežek, ki ga je zmogla 19. februarja letos v francoskem Clermont-Ferrandu, ko je skočila 4,75 metra, obenem pa je dosegla tudi absolutni rekord.

Pred odhodom na SP je Šutejeva dejala, da se zaveda vloge favoritinje za medalje in v srbsko prestolnico potuje s ciljem, da jo osvoji. "Ko pa sem šla na trening tu, nisem razmišljala o nobeni medalji. Želela sem le opraviti dober trening, to so bili edini občutki, ki sem jih imela pred in med vadbo."

Prvič v vlogi favoritinje za medalje

Nekdanja mladinska svetovna podprvakinja je lani na Poljskem osvojila prvo člansko odličje na velikih tekmah in to si želi nadaljevati.

"Zadnje tekme je opravila zelo dobro, ima lepo serijo vrhunskih izidov v zimi na podobni podlagi, kot bo tokrat. Zato to vliva še večjo samozavest. Odkar je v vrhunskem športu, je prvič v vlogi favoritinje za medalje in mislim, da bo unovčila izkušnje, ki jih ima z velikih tekmovanj. Breme v podzavesti zagotovo ima, v skokih se lahko primeri kaj nenadejanega, a mislim, da bo v soboto naša tekma in se je že zelo veselim," je povedal trener Šutejeve Milan Kranjc.

Prvenstvo v Beogradu se bo po treh dneh končalo v nedeljo, ko bodo tekmovali preostali slovenski predstavniki. Filip Jakob Demšar bo imel kvalifikacije v teku na 60 m ovire ob 10.05, ob 11. uri bo Neja Filipič tekmovala v finalu troskoka.

Ob 11.45 bodo kvalifikacije ženske štafete 4 x 400 metrov. V slovenski ekipi so Anita Horvat, Agata Zupin, Jerneja Smonkar in Veronika Sadek, rezerva je Maja Pogorevc.

