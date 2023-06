Tina Šutej prek 4,60 m v Slovenj Gradcu, zmagi Massu in Kladivarju

Ian Matic Guček (Kladivar) se je na nizkih ovirah s časom 49,88 zelo približal svojemu državnemu rekordu (48,91), ki ga je dosegel avgusta lani za naslov mladinskega svetovnega podprvaka v Kolumbiji in izboljšal 42 let star rekord Roka Kopitarja (49,11) iz finala olimpijskih iger v Moskvi.

Agata Zupin (Velenje) je v teku na 400 m ovire zmagala s 57,87. Lovro Mesec Košir (Mass) je na tej razdalji v petek prepričljivo slavil s 46,89 sekunde. Neja Filipič (Mass) je v skoku v daljino s 6,39 m le za 12 cm ugnala Uršo Matotek (Dolenjske Toplice, 6,27 m).

Anita Horvat (Velenje) je po petkovi zmagi na 400 m drugi dan DP nastopila še na pol stadionskega kroga in zasedla drugo mesto (24,59). Za štiri stotinke jo je premagala Pika Bikar Kern (Triglav, 24,55), hčerka nekdanje izvrstne sprinterke in olimpijke Alenke Bikar.

Matevž Šuštaršič (Krka) je po sobotni prepričljivi zmagi na 100 m na še enkrat daljši razdalji za več kot pol sekunde ugnal tekmece in bil blizu meje 21 sekund (21,01).

Anže Durjava (Mass) je v metu kopja za dober meter zaostal za 80-metrsko znamko (78,81 m). Jerneja Smonkar (Velenje) je na 800 m zmagala z 2:07,41, na dva stadionska kroga med atleti pa Jan Vukovič (Kladivar, 1:50,02), Jan Luxa (Mass) pa v troskoku s 15,28 m.

Tina Šutej je še sinoči tekmovala na diamantni ligi v Firencah in kljub zdravstvenim težavam na drugem mestu zaostala le za olimpijsko in svetovno prvakinjo Katie Moon iz ZDA. Dan pred tekmo v Italiji je začutila bolečine v hrbtu, ki so se potem razširile in je ob pomoči fizioterapevta vendarle lahko nastopila. Po sedemurni vožnji je v Slovenj Gradcu opravila skoraj celotno tekmo. V prvih poskusih je preskočila 4,20, 4,40, 4,50 in 4,60 metra, na 4,70 m pa potem ni več skakala.

Klara Lukan je v teku na 3000 metrov premagala Marušo Mišmaš Zrimšek. Foto: Peter Kastelic/AZS

V petek je prav tako v Firencah Mišmaš Zrimšek z državnim rekordom zasedla šesto mesto na 3000 m zapreke, na tej razdalji brez ovir pa je bila tokrat na Koroškem druga (9:59,54), boljša je bila Klara Lukan (Kladivar, 9:34,66).

Ekipno DP, končni vrstni red: Člani: 1. Mass Ljubljana 16997,0

2. Kladivar Celje 15788,0

3. Kronos Ljubljana 12368,0 Članice: 1. Kladivar 17265,0

2. Mass 16534,0

3. Velenje 14836,0 Posamično: Moški: - 200 m (veter: -0,5 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,01

2. Andrej Skočir (Mass) 21,62

3. Val Velkavrh (Mass) 21,83 - 400 m (petek):

1. Lovro Mesec Košir (Mass) 46,89

2. Maj Janža (Mass) 47,74

3. Žan Ogrinc (PMb) 49,06 - 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:50,02

2. Žiga Jan (Kla) 1:51,41

3. Simon Jakofčič (Nav) 1:51,44 - 3000 m:

1. Vid Botolin (Kla) 8:17,55

2. Mitja Rizmal (Mass) 8:24,44

3. Jaka Grže (Pos) 8:55,01 - 400 m ovire:

1. Ian Matic Guček (Kla) 49,88

2. Mitja Zubin (ADP) 53,34

3. Marko Pepelnak (Kla) 53,60 - 2000 m zapreke:

1. Klemen Vilhar (Kra) 5:55,03

2. Matevž Cimermančič (Mass) 6:15,99

3. Maj Pritržnik (Kla) 6:17,39



- 4x400 m:

1. Velenje 3:44,14

2. Mass 3:50,02

3. Kladivar 4:00,47 - višina:

1. Sandro Jeršin Tomassini (Mass) 1,98

2. Juš Smole (Kro) 1,98

3. Kristjan Grčar Axel (Mass) 1,89 - troskok:

1. Jan Luxa (Mass) 15,28

2. Blaž Pelko (Kro) 14,88

3. Martin Medvešek (Kla) 14,44 - disk:

1. Tadej Hribar (Krk) 54,09

2. Andrej Kostarakov (Kro) 43,97

3. Jurček Korpič Lesjak (Kla) 42,47 - kopje:

1. Anže Durjava (Mass) 78,81

2. Gašper Juhart (Vel) 57,70

3. Luka Lah (Vel) 54,55 Ženske: - 200 m (-0,1 m/s):

1. Pika Bikar Kern (Tri) 24,55

2. Anita Horvat (Vel) 24,59

3. Ajda Kaučič (PMb) 24,81 - 800 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:07,41

2. Tia Tanja Živko (Kla) 2:10,43

3. Zala Sekavčnik (SlG) 2:11,58 - 3000 m:

1. Klara Lukan (Kla) 9:34,66

2. Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) 9:59,54

3. Kaja Arh (Kro) 10:36,83 - 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,87

2. Vika Rutar (Mass) 59,66

3. Mia Pirnat Kopač (Oli) 1:02,14 - 2000 m zapreke:

1. Marija Klara Cimermančič (DTo) 7:34,14

2. Sandra Šmerc (Vel) 8:08,25

3. Nika Sotenšek (Kla) 8:21,92 - 4x400 m:

1. Velenje 3:44,14

2. Mass 3:50,02

3. Kladivar 4:00,27 - palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,60

2. Ajda Osolnik (Mass) 3,80

3. Neža Rigler (Mass) 3,70 - daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,39

2. Urša Matotek (DTo) 6,27

3. Eva Pepelnak (Kla) 5,85 - krogla:

1. Nuša Lužnik (SlG) 12,68

2. Hana Urankar (Kla) 12,43

3. Nina Ramšak (Kla) 10,98 - kladivo:

1. Esma Pajt (Kla) 53,65

2. Zala Kovačič (Bre) 47,20

3. Tia Emberšič (Dom) 45,84

