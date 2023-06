Mass v Slovenj Gradcu vodi po prvem dnevu DP

Na 100 m je z nekoliko premočno podporo vetra Matevž Šuštaršič (Krka) z 10,38 sekunde dosegel nov lep čas, drugi je bil Andrej Skočir (Mass), ki je tudi tekel pod 10,50 (10,49), po fotofinišu je tretje mesto osvojil Gal Kumar (Olimpija), ki je dobil dvoboj z Valom Velkavrhom (Mass), oba sta tekla 10,57.

Lucija Potnik (Radovljica) je bila na 100 m z 11,71 sekunde v cilju prva s tremi stotinkami pred slovensko rekorderko na nizkih ovirah Agato Zupin (Velenje, 11,74). Blaž Zupančič (Mass) je kroglo sunil blizu meje 19 m (18,77 m).

Državna rekorderja Robert Renner (Mass) v skoku s palico (5,35 m) in Martina Ratej (Kladivar) v metu kopja (55,41 m) sta prepričljivo zmagala, rekorderka v metu diska Veronika Domjan (Ptuj) pa je bila le druga (55,09), Hana Uranar (Kladivar) jo je ugnala s 55,46 m.

V skoku v višino je pričakovano slavila Lia Apostolovski (Mass, 1,85 m), v troskoku pa Eva Pepelnak (Kladivar, 13,20 m). Klara Lukan (Kladivar) je bila na 5000 m več kot minuto pred ostalimi (16:34,20). Na visokih ovirah je bila Milica Emini (Mass) s 13,52 sekunde v cilju pred Lano Andolšek (Kranj, 13,67). Dvoboj v skoku v daljino je dobil Tan Černigoj (Mass, 7,62 m), drugi je bil Nino Celec (Slovenska Bistrica, 7,44 m).

Anita Horvat je bila s časom, ki je slabo sekundo in pol slabši od njenega državnega rekorda izpred skoraj petih let, zadovoljna. "Sploh zato, ker sem začela prepočasi in sem tekmo nekako 'reševala' v zadnjih 150 metrih. Dejstvo je tudi, da v tem obdobju šele prihajam počasi v formo in se že zelo veselim naslednjih tekem tako na 800 m kot na pol krajši razdalji," je povedala Anita Horvat.

Izidi, prvi dan:

ekipno:

- člani:

1. Mass Ljubljana 8908,0

2. Kladivar Celje 7818,0

3. Kronos Ljubljana 6914,0

- članice:

1. Mass 8966,0

2. Kladivar 8333,0

3. Slovenj Gradec 8143,0



moški:

- 100 m (+2,3 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 10,38

2. Andrej Skočir (Mass) 10,49

3. Gal Kumar (Oli) 10,57

4. Val Velkavrh (Mass) 10,57

- 400 m:

1. Žan Ogrinc (PMb) 49,06

- 1500 m:

1. Žiga Jan (Kla) 3:58,93

2. Lovro Šimec (Krk) 3:59,44

3. Tine Sedej (Mass) 4:00,82

- 5000 m:

1. Matija Rizmal (Mass) 14:56,02

2. Teodor Majcenovič (Vel) 15:42,39

3. Simon Navodnik (Kla) 15:49,24

- 110 m ovire (+1,3 m/s):

1. Marko Pepelnak (Kla) 15,81

- 4x100 m:

1. Mass 1 41,10

2. Velenje 41,65

3. Kronos 1 43,03

- daljina:

1. Tan Černigoj (Mass) 7,62

2. Nino Celec (ASB) 7,44

3. Klemen Modrijančič (ASB) 7,25

- palica:

1. Robert Renner (Mass) 5,35

2. Maj Bizjak (Tri) 4,70

3. Jak Rovan (Viv) 4,50

- krogla:

1. Blaž Zupančič (Mass) 18,77

2. Andrei Kostarakov (Kro) 13,68

3. Jurček Korpič Lesjak (Kla) 13,04

- kladivo:

1. Gaj Černigoj (Mass) 64,23

2. Jan Emberšič (Dom) 63,41

3. Jurček Korpič Lesjak (Kla) 58,05



Ženske:

- 100 m (+0,8 m/s):

1. Lucija Potnik (Rad) 11,71

2. Agata Zupin (Vel) 11,74

3. Kaja Debevec (Mass) 11,96

- 400 m:

1. Anita Horvat (Vel) 52,68

2. Petja Klojčnik (Šta) 54,65

3. Lina Keder (Mass) 56,73

- 1500 m:

1. Tia Tanja Živko (Kla) 4:34,18

2. Ajda Slapšak (Kla) 4:38,50

3. Zala Sekavčnik (SlG) 4:38,68

- 5000 m:

1. Klara Lukan (Kla) 16:34,20

2. Urška Martinec (Pom) 17:46,91

3. Klara Močnik (Pap) 18:30,56

- 100 m ovire (-0,8 m/s):

1. Milica Emini (Mass) 13,52

2. Lana Andolšek (Kra) 13,67

3. Tara Keber (Krk) 14,51

- 4x100 m:

1. Mass 1 46,30

2. Velenje 47,70

3. Krka 1 48,71

- višina:

1. Lia Apostolovski (Mass) 1,85

2. Monika Podlogar (Mass) 1,79

3. Leja Glojnarič (Bre) 1,70

- troskok:

1. Eva Pepelnak (Kla) 13,20

2. Neja Omanović (Kra) 12,37

3. Hanna Paulina Navodnik (SlG) 12,05

- disk:

1. Hana Urankar (Kla) 55,46

2. Veronika Domjan (Ptu) 55,09

3. Nuša Lužnik (SlG) 43,52

- kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 55,41

2. Nina Rman (Mass) 47,31

3. Žana Sovdat (Psč) 44,11