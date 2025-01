Tina Šutej in Matic Ian Guček športnika leta v Celju

Atleta Tina Šutej in Matic Ian Guček sta v ponedeljek zvečer postala športnika leta 2024 v mestni občini Celje, je kabinet župana sporočil v izjavi za javnost. Prireditev, ki je potekala v dvorani Narodnega doma, so ob podpori občine pripravili že 57. leto zapovrstjo.

Za najboljšo žensko ekipo je bil desetič zapovrstjo izbran ženski košarkarski klub Cinkarna Celje, v moški ekipni konkurenci pa je za najboljšega bil izbran nogometni klub iz Celja, ki je v pretekli sezoni slavil naslov državnega prvaka.

Guček je za naziv športnika leta v Celju zbral 85 glasov in le za en glas prehitel drugouvrščenega deskarja Tima Mastnaka, za dva glasova pa tretjeuvrščenega nogometaša Žana Karničnika.

Med športnicami je Šutej prejela 126 glasov, sledila ji je atletinja Klara Lukan z 82 glasovi, tretje mesto pa je osvojila košarkarica Lea Bartelme s 45 glasovi.

"Prireditev je bila tudi letos dokaz, da je Celje polno športnih talentov, predanosti in navdiha. Verjamemo, da bo šport tudi v prihodnje ostal pomemben steber naše skupnosti. Tisti, ki nas povezuje in navdihuje," so zapisali v izjavi za javnost.

