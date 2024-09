Tako velikega atletskega tekmovanja pri nas še ni bilo

Evropsko ekipno prvenstvo za 2. in 3. divizijo, ki vsake dve leti poteka pod okriljem Evropske atletike, bo prihodnje leto potekalo v Mariboru, je sporočila Atletska zveza Slovenije. Gre za največje atletsko tekmovanje na slovenskih tleh vseh časov.

Tekmovanje tretje divizije bo potekalo 24. in 25. junija, tekmovanje druge divizije, v kateri je tudi Slovenija, pa 28. in 29. junija 2025.

Mariborski stadion Poljane bo tako po prenovi gostil že tretje večje atletsko tekmovanje. Prenova stadiona, ki je dobil tudi atletsko dvorano in novo tribuno, je bila narejena za potrebe olimpijskega festivala evropske mladine, ki je v štajerski prestolnici potekal lani, letos pa je na isti stezi potekalo še balkansko prvenstvo do 18 let.

Slovenska reprezentanca z vsemi svojimi najboljšimi atleti in atletinjami se bo v 2. diviziji prvič pred domačimi navijači borila za preboj v 1. divizijo. Na zadnjem prvenstvu na Poljskem leta 2023 je naša ekipa zasedla četrto mesto in le za pol točke zaostala za napredovanjem. Prihodnje leto bo zagotovo ponovno cilj uvrstitev med najboljše tri reprezentance, ki napredujejo v 1. divizijo.

Prvenstvo 1. divizije bo prihodnje leto potekalo od 27. do 29. junija v Madridu, zmago pa bo branila Italija.