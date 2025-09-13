Španka prehitela številne moške, Kanadčan z drugim rezultatom v zgodovini

Španka Maria Perez in Kanadčan Evan Dunfee sta osvojila prvi zlati medalji na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Dunfeee je bil v s časom 2:28,22 v cilju tekmovalne hoje na 35 kilometrov pred Brazilcem Caiom Bonfimom (2:28,55) in Japoncem Hayatom Katsukijem (2:29,16).

Med atletinjami je Perez zmagala s časom 2:39,01 in prehitela tudi številne tekmovalce, ki so tekmovali z ženskami ob istem času ter na isti progi. Srebrno medaljo je osvojila Italijanka Antonella Palmisano, (2:42,24) in je bila več kot tri minute počasnejša od zmagovalke, bron pa Ekvadorka Paula Milena Torres, ki je s 2:42,44 postavila državni rekord..

Leta 2021 je Dunfee na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil bronasto medaljo na 50 km. Dve leti prej je na isti razdalji osvojil bron tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi. Letos je Kanadčan dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini v hoji na 35 km, 2:21,40.

Evan Dunfee je dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini. Foto: Guliverimage

Perez je osvojila svojo tretjo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je v Budimpešti zmagala v hoji tako na 20 km kot tudi na 35 km. Lani je Španka na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato in srebro.

Prvi dan SP bodo podelili še tri komplete medalj, v suvanju krogle za atlete in mešanih štafetah 4 X 400 m ter ob 14.30 po slovenskem času, ko bo v teku na 10.000 m nastopila Klara Lukan, kar bo edini slovenski nastop uvodni dan tekmovanja. Na prvenstvu, ki bo potekalo do 21. septembra, bo imela Slovenija deset športnikov, sedem atletinj in tri atlete.