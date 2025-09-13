Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
13. 9. 2025,
6.35

58 minut

Svetovno prvenstvo v atletiki, 1. dan

Španka prehitela številne moške, Kanadčan z drugim rezultatom v zgodovini

STA

Maria Perez je svetovna prvakinja v hoji na 35 kilometrov.

Maria Perez je svetovna prvakinja v hoji na 35 kilometrov.

Foto: Guliverimage

Španka Maria Perez in Kanadčan Evan Dunfee sta osvojila prvi zlati medalji na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu. Dunfeee je bil v s časom 2:28,22 v cilju tekmovalne hoje na 35 kilometrov pred Brazilcem Caiom Bonfimom (2:28,55) in Japoncem Hayatom Katsukijem (2:29,16).

Med atletinjami je Perez zmagala s časom 2:39,01 in prehitela tudi številne tekmovalce, ki so tekmovali z ženskami ob istem času ter na isti progi. Srebrno medaljo je osvojila Italijanka Antonella Palmisano, (2:42,24) in je bila več kot tri minute počasnejša od zmagovalke, bron pa Ekvadorka Paula Milena Torres, ki je s 2:42,44 postavila državni rekord..

Leta 2021 je Dunfee na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil bronasto medaljo na 50 km. Dve leti prej je na isti razdalji osvojil bron tudi na svetovnem prvenstvu v Dohi. Letos je Kanadčan dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini v hoji na 35 km, 2:21,40.

Evan Dunfee je dosegel drugi najboljši rezultat v zgodovini.

Perez je osvojila svojo tretjo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih. Pred dvema letoma je v Budimpešti zmagala v hoji tako na 20 km kot tudi na 35 km. Lani je Španka na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato in srebro.

Prvi dan SP bodo podelili še tri komplete medalj, v suvanju krogle za atlete in mešanih štafetah 4 X 400 m ter ob 14.30 po slovenskem času, ko bo v teku na 10.000 m nastopila Klara Lukan, kar bo edini slovenski nastop uvodni dan tekmovanja. Na prvenstvu, ki bo potekalo do 21. septembra, bo imela Slovenija deset športnikov, sedem atletinj in tri atlete.

Izidi, prvi dan, končne odločitve (2 od 5):

Moški, hoja, 35 km:

1. Evan Dunfee (Kan)                                        2:28,22
2. Caio Bonfim (Bra)                                         2:28,55
3. Hayat Katsuki (Jap)                                      2:29,16
 

Ženske, hoja, 35 km:

1. Maria Perez  (Špa)                                         2:39,01
2. Antonella Palmisano, (Ita)                           2:42,24
3. Paula Milena Torres (Ekv)                             2:42,44
 

