Stanje nekdanjega španskega asa po srčnem napadu zelo resno

V zvezi z zdravstvenim stanjem olimpijca so se v javnosti pojavila nasprotujoča si sporočila.

Ens ha deixat en Jordi Llopart, un gran atleta, un marxador excepcional i un bon paio. ACS. pic.twitter.com/60av2b5HIk — Martí Perarnau (@martiperarnau) November 10, 2020

Iz španske atletske zveze so sprva sporočili, da je 68-letni Llopart umrl. Iz španskega olimpijskega komiteja pa so družini in njegovim prijateljem že izrazili sožalje. A so predstavniki njegovo družine kasneje javnost obvestili, da je Llopart še vedno živ in je v bolnišnici v komi, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Obveščamo, da je Jordi, čeprav je v globoki komi, še vedno živ in da je bil sprejet v bolnišnico," je sporočila družina nekdanjega olimpijca.