Umrl je zvezdnik Toronta in večkratni prvak lige NHL

Kanadčan Howie Meeker, ki je štirikrat osvojil Stanleyjev pokal v severnoameriški hokejski ligi NHL, je umrl le štiri dni po 97. rojstnem dnevu, so potrdili pri Toronto Maple Leafs. Prav s to kanadsko ekipo je bil Meeker štirikrat prvak NHL, nato pa je kariero tri desetletja nadaljeval kot hokejski komentator na kanadski televiziji.

Meeker je bil zelo priljubljen komentator hokeja in znan po številnih domiselnih krilaticah. Pri CBC so poročali, da je umrl v bolnišnici v Nanaimu, Britanski Kolumbiji.

"Howie Meeker je stkal vezi s številnimi hokejskimi navijači s svojo modrostjo in značilnim glasom. Vodstvo hokejske lige NHL danes slavi njegovo življenjsko zapuščino in žaluje ob njegovi smrti," je dejal komisar lige NHL Gary Bettman.

Meeker je trikrat nastopil na tekmi zvezd All-Star in v karieri dosegel 83 golov za 185 točk na 346 tekmah z Maple Leafs v obdobju od sredine štiridesetih let prejšnjega stoletja do sredine petdesetih let. Torontu je pomagal osvojiti Stanleyjev pokal v letih 1947, 1948, 1949 in 1951.

Eno sezono je bil trener Maple Leafs (1956/57), nato pa se je posvetil komentatorskemu delu.

Leta 1998 so ga umestili tudi v hokejsko hišo slavnih; ne zaradi hokejskih veščin, temveč zaradi dela na televiziji. Leta 2010 je Meeker prejel tudi najvišje kanadsko državno odlikovanje.

