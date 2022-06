Škandal na atletski stezi: pred štartom prejel udarec v glavo, nato postal prvak

V Franciji se je na državnem atletskem prvenstvu zgodil incident brez primere. Na ogrevanju je nekdo pritekel na stezo in napadel Wilfrieda Happia, ga podrl in poškodoval. Kljub bolečinam in s povitim očesom je nato nastopil na 400 metrov z ovirami in z osebnim rekordom postal državni prvak.