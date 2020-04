Šampion z veliko napako bo, čeprav jih ima že 38, tekel še eno leto

Justin Gatlin, večkratni šprinterski olimpijski in svetovni prvak, ki pa ga bo zaradi dopinga vedno spremljal črn madež, bo tekel tudi prihodnje leto, ko bo štel že 39 let.

Justin Gatlin, večkratni šprinterski olimpijski in svetovni prvak, ki pa ga bo zaradi dopinga vedno spremljal črn madež, bo tekel tudi prihodnje leto, ko bo štel že 39 let. Foto: Getty Images

"Ni šlo za leto, ampak za tekmovanje. Letos sem nameraval zapreti atletsko poglavje v svojem življenju. Razmere, ki vladajo po svetu, so nekoliko spremenile moje načrte, a na olimpijskih igrah še vedno nameravam teči," je sporočil Justin Gatlin, ki bo v času olimpijskih iger star že 39 let, kar pa ni pogasilo njegovega optimističnega duha.

"Morda je to celo priložnost, da spočijem svoje telo, odpravim manjše težavice, ki me pestijo, in se psihično pripravim, da bom še boljši, kot bi bil sicer," je še povedal Američan, ki je v preteklosti dvigoval veliko prahu. Zaradi dveh padcev na dopinških testih je za vselej ožigosan, a dejstvo je tudi to, da se z njegovo zbirko medalj z največjih tekmovanj lahko primerja redkokdo.

Leta 2004 je na olimpijskih igrah v Atenah pri 22 letih navdušil z zlatom na 100 in bronom v teku na 200 metrov. Foto: Reuters

Sijajna pot, s kakršno se lahko pohvali redkokdo, ampak ...

Leta 2001, ko je na dopingu padel prvič, to niti ni bil tako velik škandal, saj je šlo za v svetu neznanega atleta. Ko so ga pri goljufanju ujeli še drugič, leta 2006, je bila zgodba popolnoma drugačna. Takrat je namreč roka pravice dosegla enega največjih zvezdnikov svetovne atletike, ki je pri 22 letih na olimpijskih igrah kot meteor udaril v atletski svet in s časom 9,85 postal olimpijski prvak v teku na 100 metrov. Na istih igrah je osvojil še bron v teku na 200 metrov, z ameriško štafeto 4 x 400 metrov pa se je veselil srebra.

Leto pozneje je bil s časom 9,88 najboljši še na svetovnem prvenstvu v Helsinkih in poskrbel za zmago z najvišjo prednostjo v teku na 100 metrov v zgodovini tekmovanja. Od drugouvrščenega je bil namreč hitrejši za kar 17 stotink. Na Finskem je zmagal tudi v teku na 200 metrov.

Leto za tem je izenačil takratni svetovni rekord Jamajčana Asafe Powella, ko je 100 metrov tekel 9,77, a že dva meseca pozneje ostal brez tega rezultata. Padel je namreč na dopinškem testu.

Gatlinu je grozil doživljenjski suspenz, a je dejanje priznal in sprejel osemletno kazen prepovedi nastopanja. Pozneje se je na njo pritožil in bil uspešen, zato so kazen prepolovili in leta 2010 se je vrnil na atletske steze. Leta 2012 je potem postal svetovni dvoranski prvak v teku na 60 metrov, poleti pa na olimpijskih igrah v Londonu s časom 9,79 osvojil bronasto medaljo.

Maja leta 2006 je v Dohi s časom 9,77 izenačil takratni svetovni rekord v teku na 100 metrov, a so ga samo tri mesece za tem ujeli pri dopingu, tako da je ostal brez tega rezultata. Leta 2015, prav tako v Dohi, je tekel še hitreje. Njegov osebni rekord je 9,74. Foto: Reuters

Ustavil se ni niti zdaj, ko se približuje 40 letom

Naslednje leto je na svetovnem prvenstvu v Moskvi v teku na 100 metrov osvojil srebro s časom 9,85, ki si ga je okoli vratu nadel tudi po nastopu z ameriško štafeto 4 x 100 metrov. Dve srebrni medalji je prinesel tudi s svetovnega prvenstva v Pekingu 2015, takrat obe iz individualnih šprinterskih disciplin.

Dve srebrni medalji je v istih disciplinah osvojil tudi na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, kjer je postal najstarejši šprinter z olimpijsko medaljo v individualni disciplini. Star je bil 34 let.

Leta 2017 je na svetovnem prvenstvu v Londonu osvojil še eno zlato medaljo na 100 metrov in se z ZDA veselil srebra v štafeti 4 x 100 metrov.

Da še zdaleč ni za staro šaro, je dokazal tudi lani, ko je na svetovnem prvenstvu v Dohi, kjer je bil prvak tudi s štafeto 4 x 100 metrov, v finalu teka na 100 metrov zmogel odličnih 9,89 in osvojil srebro.

Skratka, velik, velik šampion, ki pa ga bo zaradi dvakrat dokazanega goljufanja s prepovedanimi poživili vedno spremljal še večji črn madež.